Fabio Capello: “Milan e Juve sono un cantiere aperto. La sfida più intrigante? Allegri al Napoli”

Fabio Capello ai microfoni di Fanpage nel giorno della presentazione dei Palinsesti Sky 2026/2027: “La speranza è di vedere tornare il calcio italiano giocare ad alti livelli in Europa”

In occasione della presentazione dei nuovi palinsesti di Sky e NOW per la stagione 2026-2027 per la programmazione che attenderà gli appassionati per quanto riguarda l'entertainment, le news e lo sport, non potevano mancare i tanti talent presenti alla cerimonia organizzata in centro a Milano dove si è presentato puntuale anche uno dei volti oramai storici degli studi di Sky Sport: Fabio Capello. Con l'ex tecnico e oggi punto di riferimento per gli approfondimenti calcistici, Fanpage si è fermata in esclusiva a riflettere su ciò che potrà accadere da qui ai prossimi mesi, in campionato ma non solo: "La speranza è di vedere le squadre italiane fare molto di più rispetto a quanto visto finora. Il campionato? Aspetto Milan e Juve per vedere se torneranno i club di un tempo".

Mister Capello, i palinsesti di Sky e di Sky Sport si rinnovano offrendo un'offerta ancora più ricca per la stagione che si appresta ad arrivare, ma lei resta sempre più un punto fermo e sempre più amato e apprezzato dagli abbonati e appassionati di calcio.

"La ricetta è sempre quella: cercare di essere critici ma sempre con competenza, molta attenzione e onestà intellettuale. Non so nello specifico i cambiamenti sui palinsesti, di certo è che Sky ancora una volta seguirà con professionalità e massima copertura tutti i principali appuntamenti anche a livello internazionale laddove ci saranno squadre italiane impegnate nelle Coppe".

Qual è la sua principale speranza proprio sul calcio italiano, costretto a guardare i Mondiali da lontano?

Mi auguro sinceramente di vedere le nostre squadre fare molto di più e meglio di quanto visto finora in Europa. Torniamo a tifare il calcio italiano nella speranza e nell'attesa di sapere se ha carpito qualcosa di utile da questi Mondiali. Come sempre, a Sky tutti abbiamo l'opportunità e la possibilità di dire ciò che pensiamo liberamente e di come viviamo e vediamo il calcio".

Fabio Capello alla presentazione dei Palinsesti Sky 2026/2027 ai microfoni di Fanpage

E come lo vede, in vista di questa nuova stagione alle porte?

Attenzione particolare alla Roma, che penso punterà moltissimo il prossimo anno al campionato, mentre l'Inter mi auguro che possa tornare a fare ciò che si è visto in precedenza: essere di nuovo protagonista in Champions League e credo lo possa fare.

I punti di domanda principali restano due, però: Milan e Juventus…

Juve e Milan si stanno rinforzando, sono ad oggi un cantiere aperto. Forse ha meno problemi la Juventus al momento.

Perché?

Ma sai, conoscono già il proprio allenatore, conoscono la maggior parte dei calciatori a disposizione e sanno perfettamente cosa servirà per tornare a giocare in Champions.

E il Milan?

Speriamo azzecchi tutti gli acquisti di mercato che si apprestano a fare, l'augurio è che torni ad essere quella squadra e quel club pluripremiato che io conosco molto bene e nel quale tutti un giorno tutti tornino a desiderare di poterci lavorare.

In ultimo ma non ultimo, il Napoli che ha scelto Allegri: quale il suo pensiero?

Una sfida intrigante, bella. Non facile: dopo Conte non è mai facile lavorare ma c'è un Presidente che si è dimostrato molto attento e preparato nel compiere le scelte opportune. Per Allegri potrà diventare una avventura molto divertente ma con una unica e principale attenzione: prendere tutto con tantissima attenzione e non sottovalutare nessun particolare.