Palinsesti Sky 2026/27: Taste of Italy con Cannavacciuolo, le Nonne in cucina e il primo medical drama con Lino Guanciale

I palinsesti Sky 2026/27 confermano i grandi successi del gruppo, da Masterchef a Pechino Express, X Factor e Gialappa’s show, ma puntano anche su nuovi titoli. Arriva Taste of Italy, con il trio Cannavacciuolo – Pavan – Zhang, Le nonne in cucina di Alessandro Borghese e L’Italia per due di Caressa e Parodi. Esordisce anche Codice Nero, il primo medical drama targato Sky con Lino Guanciale e Valentina Bellé.

I palinsesti Sky 2026/27 confermano i grandi successi del gruppo, da Masterchef a Pechino Express, X Factor e Gialappa's show, ma puntano anche su nuovi titoli. Arriva Taste of Italy, con il trio Cannavacciuolo – Pavan – Zhang, Le nonne in cucina di Alessandro Borghese e L'Italia per due di Caressa e Parodi. Esordisce anche Codice Nero, il primo medical drama targato Sky con Lino Guanciale e Valentina Bellé.

Le novità della stagione 2026/27: cucina e viaggi al centro della scena

Sky Uno è squadra che vince e non si cambia. Torna quindi l’intrattenimento con 4 Hotel e X Factor 2026, con la novità di Irama al posto di Achille Lauro. A seguire, Masterchef Italia 2026, gli episodi inediti di 4 Ristoranti e la nuova avventura di Pechino Express 2027. Si aggiungono due cooking show inediti: il primo, Taste of Italy, viaggio tra le eccellenze della filiera enogastronomica italiana con i protagonisti del territorio e i produttori locali. Ad accompagnare Chef Cannavacciuolo ci saranno Chiara Pavan, migliore chef donna italiana per le Guide de L’Espresso 2019 e Miglior chef donna per la guida Identità Golose nel 2020 per il suo ristorante da una Stella Michelin Venissa (premiato anche con una Stella Verde Michelin nel 2022) e Anna Zhang, vincitrice MasterChef 14.

Nuovo esperimento con la terza età per Cooking Grandmas, con dieci nonne competitive e provenienti da ogni regione d’Italia. Una gara appassionante tra sapori di ieri e di oggi con le ricette della tradizione, tramandate da generazioni, ma anche prove oltre la loro comfort zone, tra cucina stellata, street food e ricette etniche.

Italia per due

A bordo della loro auto, si faranno largo Fabio Caressa e Benedetta Parodi per Italia per due – Consigli disordinati di viaggio, un travel show che proporrà momenti della loro vita di coppia ed esilaranti esperienze su strada. Un Love Bugs on the road, che consentirà all'amatissima coppia della tv di assegnare un premio alla fine di tutte le tappe, intrattenendo il pubblico in access prime time.

Fanpage.it su Money Road 3 e Viaggi Pazzeschi

La domanda fatta in conferenza stampa oggi a Milano, nel teatro Lirico Giorgio Gaber, ha indagato l'assenza del titolo Money Road 3 nel catalogo della nuova stagione. Il responsabile dei contenuti (Sport, News ed Entertainment) di Sky Italia , Giuseppe De Bellis, ha spiegato che Money 3 si farà ma, essendo un programma molto strutturato anche lato cast e storie, deve prendersi i tempi dovuti perché risulti ancora una volta un prodotto orientato al racconto, non solo all'esperienza.

Domanda anche su Viaggi Pazzeschi di Victoria Cabello e Paride Vitale, mandato in onda per una sola stagione nel 2023. Come mai un travel show così curato e divertente è rimasto fermo, insieme alla sua conduttrice, che invece in rete (con un nuovo podcast di interviste) ha consolidato l'attaccamento del pubblico, incredulo di fronte l'impossibilità di poterla vedere anche in tv. De Bellis ha parlato solo di impegni di Cabello e Vitale e della medesima esigenza di attivare una produzione all'altezza delle aspettative. "C'è interesse, questo è certo, e siamo contenti del successo di Victoria sul web. Stiamo cercando di trovare una quadra tra i loro impegni e le nostre esigenze di produzione", ha poi concluso.

Le serie tv Sky: arriva il primo medical drama con Lino Guanciale

Sky e NOW hanno annunciato una ricca offerta di serie per i prossimi mesi, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il catalogo con contenuti che spaziano dai drama italiani alle serie HBO, passando per thriller, action e produzioni storiche.

Tra le novità italiane spiccano La bella stagione, ispirata al libro di Gianluca Vialli e Roberto Mancini sulla storica Sampdoria dello scudetto 1990-91, e Codice Nero, il primo medical drama targato Sky con Lino Guanciale e Valentina Bellè. Confermato anche il successo di Avvocato Ligas, che tornerà con una seconda e una terza stagione.

L'estate sarà caratterizzata dai nuovi episodi di alcune delle serie più amate, come House of the Dragon, Twisted Metal e The Walking Dead: Dead City, oltre al debutto della nuova serie action Atomic.

Il grande appuntamento dell'autunno sarà invece Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, che dal 9 ottobre racconterà il 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, tra il successo del duo e la loro separazione. Nello stesso periodo arriveranno anche il thriller Nightsleeper – Fuori controllo, la quarta stagione di The Gilded Age, la nuova The Other Bennet Sister, ispirata all'universo di Orgoglio e pregiudizio, oltre ai ritorni di Vigil, Babylon Berlin e della coproduzione Sky-HBO War.

Nei primi mesi del 2027 debutteranno nuovi Sky Original come Il Sospetto, crime thriller con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann, e Gucci – Fine dei Giochi, dedicata alla celebre famiglia del lusso italiano. Nel corso dell'anno arriveranno anche Quelli della Mala, ambientata nella Milano degli anni Settanta e Ottanta, e la dramedy Fuori Menù – Una brigata dietro le sbarre con Maurizio Lastrico, Benedetta Cimatti e Fabio Balsamo su un grande chef che, caduto in disgrazia, finisce in carcere, dove accetta di dirigere un ristorante sperimentale e una brigata a dir poco improbabile. Fabio Balsamo sarà impegnato anche nella seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli con Salvatore Esposito e Silvia D’Amico.

Il cast di Fuori Menù

Il 2027 vedrà inoltre il ritorno di alcune delle serie internazionali più attese, tra cui The Last of Us, The White Lotus, Dune: Prophecy, The Day of the Jackal e Gangs of London. Completano l'offerta nuove produzioni come Kill Jackie con Catherine Zeta-Jones, l'adattamento televisivo di The Girl with the Dragon Tattoo e la serie storica King & Conqueror.