Da Doc-Nelle tue mani 4 a La legge di Lidia Poët, quando partono le prossime fiction Rai

La stagione tv riparte ufficialmente a settembre, quando in prima visione arriveranno anche i titoli delle nuove fiction tv. Tra ritorni, nuove produzioni, il calendario delle prossime uscite: da Doc-Nelle tue mani 4 a La legge di Lidia Poët.

Programmi, intrattenimento, ma anche fiction andranno a popolare il palinsesto della prossima stagione televisiva targata da Rai. Da anni, ormai, il comparto Rai Fiction offre ai telespettatori un ampio ventaglio di possibilità e non mancano titoli nuovi che possano appassionare il pubblico, come grandi ritorni dopo lunghi periodi di attesa, ma anche serie che qualcuno potrebbe aver già visto su qualche piattaforma e che arrivano in chiaro. Da Doc-Nelle tue mani 4 a La legge di Lidia Poët, passando per Libera 2, tutte le serie che vedremo nei prossimi mesi.

Già da settembre, infatti, si parte con l'arrivo su Rai1 di una miniserie, ovvero Il giudice e i suoi assassini, diretta da Michele Placido, che racconta la storia di Rosario Livatino, giovane magistrato siciliano che ha perso la vita e che la Chiesa riconosce beato per aver sacrificato la sua vita in nome della giustizia. Le due puntate che compongono la serie andranno in onda il 21 e il 22 settembre. Nella stessa settimana, giovedì 24 settembre torna in prima visione su Rai1, Doc-Nelle tue mani 4. Il medical drama italiano con protagonisti Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro e Pierpaolo Spollon, dopo un lungo periodo di attesa torna per la gioia dei fan che sono in attesa di conoscere i risvolti della vita di Andrea Fanti e degli altri medici che abitano la corsia.

Antonio Folletto e Giulia D'Aloia protagonisti di Una finestra vista lago

Sempre a settembre, andrà in onda il film Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano, che racconta la storia dello scrittore, qui interpretato da Giuseppe Zeno, inventore dei personaggi di Peppone e Don Camillo. Arriverà tra i nuovi titoli, sempre con l'inizio della nuova stagione la fiction Una Finestra vista lago, con protagonista Antonio Folletto e di cui, pare, sia stata confermata anche una seconda stagione.

Matilda De Angelis è protagonista de La legge di Lidia Poet. Con lei Sara Lazzaro, Pierluigi Pasino ed Eduardo Scarpetta

Altra data certa è quella di lunedì 12 ottobre, quando arriverà la seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia, con Elena Sofia Ricci. Il martedì autunnale di Rai1, invece, vedrà l'alternarsi de La legge di Lidia Poët, la serie arrivata alla sua terza e ultima stagione su Netflix, che arriva in chiaro partendo dai primi episodi e ha come protagonista Matilda De Angelis, che di fatto torna sul piccolo schermo dopo l'esordio, di grande successo, in Tutto può succedere. Al suo fianco ci sono anche Eduardo Scarpetta, Sara Lazzaro, Pierluigi Pasino. Il 9 ottobre, ma su Rai2 andrà in onda anche Estranei, la serie è ambientata a Correggio dove vive una folta comunità Sikh e tra i protagonisti ci sono Elena Raodnicich, Giulio Scarpati e Isabella Ferrari.