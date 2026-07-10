Le novità di Prime Video 2026/2027: da Roast in Peace a The 50, alle serie con Can Yaman e Pesci Piccoli 3

Le novità di Prime Video presentate nei palinsesti 2026/2027. Grandi ritorni in piattaforma da programmi come Roast in Peace e Lol-Halloween Special, passando per The Traitors e The 50. Spazio anche alle serie tv tra nuove produzioni come Bro con Can Yaman e Pesci Piccoli 3.

Estate, stagione di palinsesti, e a Roma il 9 luglio sono stati presentati i Palinsesti di Prime Video con tutte le novità che vedremo in piattaforma nei prossimi mesi. Tra grandi ritorni e nuove produzioni, il parterre di personaggi noti che partecipano ai titoli proposti per la stagione autunnale si è arricchito sempre di più.

Spazio alla comicità: Roast in Peace 2 e LOL-Halloween Special

Si parte, infatti, con Fedez e Giuseppe Cruciani, tra i protagonisti di Roast in Peace 2. Lo show comico, condotto da Michela Giraud, torna tra le produzioni di Prime Original e quest'anno tra i "morti" del comedy show, pronti per ascoltare il loro elogio funebre ci sono per l'appunto il rapper milanese, il giornalista e voce de La Zanzara, insieme ad Alessandro Borghese, Simona Ventura e Asia Argento. A ricordarli, con i loro omaggi mortiferi, ci saranno Eleazaro Rossi, già nella scorsa stagione insieme a Stefano Rapone che ne è stato il vincitore e torna anche quest'anno, a loro si aggiungono Max Angioni e Martina Catuzzi. I nuovi episodi saranno disponibili dal 18 settembre.

La comicità è ormai un marchio distintivo di Prime Video e, infatti, anche quest'anno ci sarà spazio per uno dei format più riusciti della piattaforma, si tratta di LOL – Chi ride è fuori, che dal 23 ottobre arriva in una versione nuova LOL Halloween Special. Protagonisti di questo speciale sono alcuni dei comici più amati delle precedenti stagioni, ovvero Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani. Stavolta dovranno sfidarsi per 4 ore consecutive, l'obiettivo non sarà solamente quello di non ridere, ma anche a non spaventarsi. La cosiddetta control room sarà affidata alla Gialappa's Band che commenterà le interazioni dei partecipanti, non può mancare anche Lillo Petrolo che affiancherà Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

Il ritorno di The Traitors 2 e The 50

Tra i grandi ritorni, in autunno, anche quello di The Traitors Italia, il reality game condotto da Alessia Marcuzzi che quest'anno vedrà un cast d'eccezione. Ci saranno, infatti, Lorella Cuccarini, Francesca Barra, Valentina Nappi e tanti altri. Lo show aveva appassionato il pubblico già dalla prima stagione, complice la location misteriosa e le dinamiche tra "traditori" e "leali" che mirano, in maniera diversa, alla conquista del premio finale, portando a termine i loro rispettivi piani.

In tema di ritorni, dopo il successo della prima edizione andata in onda nei mesi scorsi, torna anche The 50. Il reality in cui cinquanta celebrità prese dal mondo dello spettacolo e del web dovranno sfidarsi all'interno di un castello medievale tra prove fisiche e psicologiche per conquistare un montepremi che andrà a uno spettatore che da casa avrà puntato sulla vittoria giusta.

Nuove serie tv in arrivo: Bro', Due Cuori in affitto e Pesci Piccoli 3

Non mancheranno anche le serie televisive. Grande fibrillazione per Bro', la nuova serie comedy Prime Original in 8 episodi con protagonisti Can Yaman e Giovanni Nasta. La storia è quella di due fratellastri avvocati, Riccardo e Nicola Ridolfi, opposti in tutto ma costretti a collaborare. L'attore turco, per la prima volta, si dà al comedy lasciandosi alle spalle eroi e rubacuori. Tra le novità ce n'è una che farà felici i fan di Felicia Kingsley, poiché il romanzo Due Cuori in Affitto diventerà una serie tv con protagonista Giacomo Gianniotti, già noto per essere stato l'Andrew De Luca di Grey's Anatomy. E, ancora, spazio a titoli come Il giorno perfetto con Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon ed è stata annunciata anche la terza stagione di Pesci Piccoli, la serie dei The Jackal.