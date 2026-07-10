Malore per Csaba dalla Zorza, trasportata d’urgenza in ospedale: “All’improvviso la luce si è spenta”

Momenti di tensione per Csaba dalla Zorza. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti è caduta dalle scale a causa di un malore improvviso, sbattendo la testa. Soccorsa in ambulanza e trasportata al Policlinico di Milano, ha voluto ringraziare i medici attraverso un lungo post: “Mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo”.

Attimi di paura per Csaba dalla Zorza, volto di Real Time e direttrice di Marie Claire Maison, che è stata ricoverata d'urgenza a Milano dopo essere caduta dalle scale di casa a causa di un improvviso svenimento. A raccontarlo, a distanza di qualche giorno, è stata la stessa conduttrice di Cortesie per gli ospiti con un post sul suo profilo Instagram, attraverso cui ha espresso la sua gratitudine verso i soccorritori.

La dinamica dell'incidente: "La luce si è spenta"

L'incidente è avvenuto nei primi giorni della settimana. Dalla Zorza ha descritto il momento esatto in cui ha perso i sensi mentre scendeva i gradini, ipotizzando che il crollo fisico possa essere stato causato dalle temperature elevate o da un picco di stanchezza: "All’improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo. Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza. Per fortuna niente di davvero grave". Per la conduttrice si è trattato della prima esperienza a bordo di un mezzo di soccorso: "Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Lunedì sera è successo", ha spiegato. Ha ricordato poi il momento del risveglio sulla barella e l'incontro con i volontari che le hanno prestato le prime cure nell'androne del palazzo.

Il braccialetto identificativo dato in ospedale a Csaba dalla Zorza

Il ricovero al Policlinico e le condizioni attuali

Una volta arrivata al pronto soccorso della struttura ospedaliera Ca' Granda Policlinico di Milano, la scrittrice è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per escludere lesioni interne o fratture agli arti. I controlli medici si sono concentrati in particolare sul forte trauma cranico riportato nell'impatto con il pavimento. "Per fortuna non mi sono rotta nulla", ha rassicurato nel suo messaggio. "Ma ho un bernoccolo sulla fronte che ci ha fatto preoccupare un po’ e che si sta già riassorbendo. Ora sto meglio". La conduttrice ha poi speso parole sull'efficienza dei medici, degli infermieri e degli specializzandi che l'hanno assistita e monitorata durante le ore di degenza in un reparto totalmente affollato. Sotto al post sono immediatamente arrivati centinaia di messaggi di vicinanza da parte di colleghi del mondo dello spettacolo e della ristorazione. Tra questi anche il commento di Antonella Clerici, che ha invitato l'amica a fermarsi per un periodo di convalescenza: "Riposati Csaba".