Paura per Marina Di Guardo: la madre di Chiara Ferragni, vittima di un incidente, mostra un vistoso livido sul viso

Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, racconta di essere rimasta vittima di un incidente che le ha provocato un vistoso ematoma al mento.

Un vistoso ematoma al mento è quanto rimane dell’incidente automobilistico di cui è rimasta vittima Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni. La donna ha raccontato quanto accaduto in una Instagram story. Si trovava in Sicilia ed era a bordo della sua auto insieme ad alcuni amici quando un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, le ha tagliato la strada. "Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano", ha aggiunto la scrittrice, consapevole dello scampato pericolo. Adesso è tornata a Milano ed è in attesa che il livido si riassorba del tutto per poter tornare ai suoi impegni.

Marina Di Guardo racconta l’incidente

Tirano un sospiro di sollievo anche le figlie Chiara, Valentina e Francesca, che hanno commentato ironicamente il post della madre, rasserenate dal fatto che tutto sia andato per il meglio. "Dillo che hai lottato contro un gorilla", ha scritto divertita Valentina dopo aver visto la foto post incidente pubblicata dalla madre su Instagram.

Marina, insieme alle sue figlie, è una utilizzatrice abituale della piattaforma che ha contribuito al successo internazionale di Chiara. Spinta dalla figlia, ha imparato presto a utilizzare i social per comunicare con i suoi follower. Oggi il suo profilo conta 650mila follower, più o meno quanto quello di un’influencer.

Benché si occupi principalmente della sua attività da scrittrice, ha imparato a condividere con frequenza con i follower ciò che le accade nella vita, come nel caso di questo incidente. Diversi sono anche i contenuti che produce con la figlia Francesca, insieme alla quale si occupa di cucina e ricette.

Ma lontano dai social, Marina si è a lungo occupata anche di supervisionare l’attività della figlia Chiara, soprattutto dopo lo scandalo del pandoro che l’ha investita e l’uscita dall’azienda di Fabio D’Amato. È stata proprio la donna a prendere in mano le redini delle società gestite dalla figlia e ad aiutarla a superare la crisi. Oggi, invece, una volta superata la parte più intensa del terremoto mediatico che l’ha colpita, Chiara ha deciso di affidarsi a un team di professionisti cui demandare gli aspetti più problematici della sua attività.