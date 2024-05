Chiara Ferragni ringrazia la madre: “Non mi ha abbandonato nel momento più difficile della mia vita”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Chiara Ferragni ha ringraziato pubblicamente la madre Marina Di Guardo per esserle rimasta vicina nel momento più complesso della sua vita, segnato dallo “scandalo pandoro” che ne ha irrimediabilmente compromesso l’immagine e dalla separazione dal marito Fedez. Accanto a lei, senza mai allontanarsi o prendere le distanze, la madre e le sorelle che l’hanno supportata durante questo periodo di profonda solitudine. Ed è proprio alla madre Marina che Chiara, in occasione della giornata in cui cade la festa della mamma, ha voluto rivolgere pubblicamente un pensiero.

Le parole di Chiara Ferragni per la madre Marina Di Guardo

“Buona Festa della Mamma alla madre alla quale mi ispiro, che non mi ha mai abbandonato nel momento più difficile della mia vita. Nessuno vi amerà mai quanto la vostra mamma”, ha scritto Chiara taggando la madre Marina nel post pubblicato tra le sue Instagram stories. Marina non ha mai lasciato il fianco della figlia dallo scorso dicembre, momento che ha segnato l’inizio del periodo più difficile mai vissuto da Chiara fino a oggi. La donna è stata presente il più possibile anche con i piccoli Leone e Vittoria, i figli nati dal matrimonio tra Chiara e Federico.

Il sostegno di Marina Di Guardo alla figlia Chiara Ferragni

Marina, insieme alle figlie Valentina e Francesca, ha rappresentato un irrinunciabile baluardo nella vita di Chiara dal momento in cui è scoppiato l’ormai arcinoto “scandalo pandoro”. Non ha mai pubblicamente commentato il terremoto che ha investito la vita dell’influencer, né ha preso posizione nella separazione tra Chiara e l’ex marito Federico Lucia. È rimasta, però, una presenza costante e silenziosa nella vita della figlia, pronta a sostenerla da vicino e da lontano in ogni occasione possibile. Una presenza che Chiara ha apprezzato e che, come lei stessa specifica, le è stata di ispirazione.