Perché Chiara Ferragni avrebbe chiuso con Belén Rodriguez: la versione della showgirl sulla lite nel podcast di Corona Fabrizio Corona ha coinvolto Belén Rodriguez nella puntata di Falsissimo su Chiara Ferragni. La showgirl argentina ha raccontato perché si sarebbero interrotti i rapporti tra lei e l'imprenditrice.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Falsissimo dedicata a Chiara Ferragni, Fabrizio Corona ha coinvolto anche Belén Rodriguez. Il cinquantenne ha pubblicato alcune conversazioni con la sua ex compagna nelle quali l'argentina racconta i motivi di un presunto attrito tra lei e Chiara Ferragni. A suo dire, Fedez avrebbe avuto un debole per lei.

Il presunto interesse di Fedez per Belen Rodriguez

Fabrizio Corona sostiene che nel 2015, mentre era agli arresti domiciliari, avrebbe ricevuto la visita di Fedez che gli avrebbe assicurato che si sarebbe fidanzato con Belén Rodriguez. Successivamente, sempre secondo la versione di Corona, il cantante sarebbe andato a cena con la showgirl ma in compagnia di altre persone. Sarebbe stato così insistente con lei, da richiedere l'intervento di Jeremias Rodriguez. In una nota vocale, Belén sostiene che Fedez fosse talmente nervoso all'idea di uscire con lei da essersi tagliato mentre si faceva la barba.

Perché Chiara Ferragni e Belén Rodriguez avrebbero litigato

Belén Rodriguez, in passato, è stata ospite di una delle puntate di Muschio Selvaggio. In quell'occasione, Fedez avrebbe ribadito l'interesse avuto in passato per lei. Belén avrebbe replicato che se lo avesse saputo, gli avrebbe dato almeno un bacio. Poi, avrebbe chiesto a Fedez di tagliare quello scambio di battute dalla puntata perché temeva che la moglie di lui, Chiara Ferragni, potesse non cogliere la sua ironia. Secondo quanto racconta la stessa Belen nella nuova puntata di Falsissimo, Fedez avrebbe fatto vedere a Chiara Ferragni il video in cui la showgirl diceva che se avesse saputo del suo interesse gli avrebbe dato almeno un bacio. A questo punto l'imprenditrice avrebbe smesso di seguire sui social tutta la famiglia Rodriguez. Notando la freddezza di Chiara, Belén avrebbe preteso spiegazioni, cercando in tutti i modi di avere un chiarimento. Poi, avrebbe contattato direttamente Fedez che, a suo dire, avrebbe replicato: "Si vede che Chiara ha capito come sei fatta".