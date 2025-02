video suggerito

Belen Rodrigue chiama Fabrizio Corona in un video e diventa uno spot di Falsissimo: "Gorda mia" In una storia Belen Rodriguez scherza coi Panpers per lanciare la partenza del suo programma sul Nove, fingendo di chiamare Corona alla fine di un video che è una chiara allusione alla vicenda Fedez-Ferragni. Corona ripubblica il video pubblicizzando il suo canale.

A cura di Andrea Parrella

Il caso Fedez-Ferragni-Montini ha riportato clamorosamente al centro del dibattito mediatico la figura di Fabrizio Corona, che dopo la pubblicazione delle prime puntate del suo Falsissimo sulla vicenda è tornato ad essere oggetto di discussione come non accadeva da tempo. La testimonianza sta nel fatto che anche Belen Rodriguez, sua storica ex fidanzata, ha "sfruttato" la vicenda per pubblicizzare il ritorno sul Nove di OnlyFun, lo show comico che condurrà insieme ai Panpers dal prossimo 20 febbraio.

Belen cita Fabrizio Corona in una sua storia

In una storia comparsa sull'account Instagram della conduttrice si vede Belen insieme ai due compagni di avventura, che scherzano fingendo di essere stati scoperti da lei in camerino mentre facevano chissà cosa. Le chiedono di mantenere il riserbo e non dire nulla in giro, "Un po' di discrezione, so che sei entrata in camerino e hai visto quelle cose, però è meglio che non esca la notizia, io ho una figlia piccola. Si rischia che vada tutto a farsi fottere". "Va bene, non dirò niente", dice lei, ma quando i due se ne vanno prende il telefono e dice: "Chiama Fabrizio".

Fabrizio Corona riposta la storia di Belen con il marchio falsissimo

La clip è stata ripresa dallo stesso Corona nelle sue storie, con tanto di marchio Falsissimo e un messaggio affettuoso per Belen: "Gorda mia". Uno spot doppio, al programma e allo spazio che Fabrizio Corona conduce sui suoi canali, di cui è prevista l'uscita di una nuova puntata sul caso Fedez-Ferragni lunedì 10 febbraio, un giorno prima dell'inizio di Sanremo (guarda caso!). La clip conferma anche gli ottimi rapporti che corrono tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. I due, in realtà, dopo la fine della relazione hanno sempre speso buona parole reciprocamente, lasciando intendere che tra loro sia rimasto un rapporto di grande affetto, o comunque di lealtà reciproca.