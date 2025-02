Fabrizio Corona pubblica la reazione di Fedez dopo la diffida di Chiara Ferragni: l’audio con un insulto

video suggerito

Fabrizio Corona continua a pubblicare spezzoni di puntate inedite di Falsissimo che riguardano Fedez e, in particolare, la relazione con Chiara Ferragni. In due storie Instagram, pubblicate nella serata di martedì 25 febbraio, l'imprenditore digitale mostra prima la reazione che ha avuto al momento della consegna della diffida. In una storia successiva, invece, c'è il classico montaggio delle storie di Falsissimo, un'anticipazione di una possibile puntata futura. C'è la voce di Fedez e la reazione alla diffida: "La putt*** lì per la puntata di ieri ti ha querelato?". Poi: "Ma come è possibile che se faccio io una querela ci mettono otto mesi a notificare?".

La storia di Fabrizio Corona come reazione al video di Ale Dalla Giusta

La pubblicazione della storia da parte dell'account Falsissimo di Fabrizio Corona sembra essere una reazione diretta al video-retroscena pubblicato da Ale Dalla Giusta. In quel video si vede Fedez che telefona a Fabrizio Corona chiedendogli di non pubblicare il secondo episodio di Falsissimo, incentrato su Chiara e i suoi presunti tradimenti. Una promessa che sembra non essere stata mantenuta. “Sei il manipolatore più bravo che conosca”, dice il rapper dopo aver attaccato. E ancora: "Perché devi scrivere una cosa che non è vera? Ti ho chiesto ‘Fabri, mi prometti che non fai uscire sto ca**o video di Chiara e i tradimenti? Mi dispiace dirtelo ma sei proprio un infame".

Ma con questa nuova anticipazione, lo scenario cambia ancora. Fedez manda un audio Fabrizio Corona per commentare la diffida che Chiara Ferragni ha fatto arrivare all'ex re dei paparazzi. E dall’audio le parole per la sua ormai ex moglie appaiono offensive: "La putt*** lì per la puntata di ieri ti ha querelato?". Parole destinate sicuramente a un'eco mediatica ulteriore, dopo il clamore per le precedenti puntate di Falsissimo.