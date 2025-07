A Wimbledon urlano “Ti amo Kate Middleton” prima della premiazione di Sinner, la reazione della principessa

Jannik Sinner ha vinto il torneo Wimbledon 2025 oggi, domenica 13 luglio 2025, dopo la sfida contro Carlos Alcaraz ed è stato premiato da Kate Middleton, patrona ufficiale dell'AELTC, l'organizzazione che gestisce la gara. L'evento è stato seguito dal vivo da tante star di Hollywood e in prima fila c'era la famiglia Reale. Una volta terminato il match, Kate Middleton si è diretta sul campo e mentre il tennista chiedeva al capo degli arbitri Denise Parnell un consiglio su come rivolgersi a lei, la principessa ha ricevuto un complimento da uno spettatore presente sugli spalti. L'urlo è stata udito da tutti. Mentre si dirigeva verso Sinner, qualcuno le ha urlato "Ti amo Kate" e il video della sua reazione è diventato virale in pochi minuti.

La reazione di Kate Middleton alla dichiarazione d'amore

Uno spettatore del Campo Centrale, alla finale di Wimbledon, ha deciso di far sapere a tutti i presenti il suo amore per Kate Middleton. Dagli spalti sino al campo si è sentita una voce che ha urlato "Ti amo Kate". La dichiarazione d'amore rivolta alla principessa ha scatenato una risata di gruppo e anche la diretta interessata non ha nascosto il suo divertimento. È scoppiata a ridere prima di prelevare il premio da consegnare a Jannik Sinner.

Sinner in ansia prima della premiazione: ha chiesto al capo degli arbitri un consiglio sull'incontro con Kate Middleton

E mentre lo spettatore si dichiarava a Kate Middleton, Jannik Sinner chiedeva consigli su come rivolgersi a Sua Maestà durante la premiazione. Le telecamere hanno ripreso il tennista mentre chiedeva supporto a Denise Parnell, capo degli arbitri a Wimbledon, per prepararsi all'incontro con Kate. Tutto è filato liscio e dopo la premiazione il campione si è ritrovato a parlare con tutta la famiglia Reale, il principe William e i loro due dei tre figli, George e Charlotte, ai quali ha regalato degli autografi.