Alessandro Cattelan alla finale di Sinner contro Alcaraz, accanto a lui Patrick Dempsey con la famiglia

Alessandro Cattelan era tra i vip presenti alla finale di Wimbledon vinta da Jannik Sinner contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. I post Instagram del conduttore mostrano la sua presenza al campo centrale accompagnato da sua moglie Ludovica Sauer, insieme a un nutrito gruppo di famosi, ospiti di Brunello Cucinelli. C'erano il pr Andrea Zamburlini ma soprattutto l'attore Patrick Dempsey.

"Non sono stato io a sbocciare lo champagne"

Alessandro Cattelan ha anche scherzato con i suoi fan, parlando di un fatto che è accaduto durante la partita memorabile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Durante la piena tensione del match, infatti, qualcuno dagli spalti ha "sbocciato" una bottiglia di champagne e il tappo è andato per finire proprio sul rettangolo verde, prontamente recuperato dagli assistenti di campo.

Janniiiiiiiiiiiiiik! Un onore essere presenti alla storica vittoria di @janniksin a Wimbledon 🇮🇹 Grazie a @brunellocucinelli_brand per averci invitato a unirci al loro fantastico gruppo, grazie a @patrickdempsey e alla sua splendida famiglia per le risate e grazie @andrea.zmb per la fornitura di ventilatorini e cappellini contro il caldo. Ma soprattutto grazie ai due fenomeni che si sono dati battaglia in questa finale indimenticabile per me! 🎾🇬🇧

P.s. Non sono stato io a sbocciare lo champagne in campo 🍾

Una finale da ricordare

Alessandro Cattelan ha sottolineato comunque il fatto di aver preso parte a qualcosa di unico. Infatti, ha dedicato la conclusione del suo post ai veri protagonisti della giornata: "Ma soprattutto grazie ai due fenomeni che si sono dati battaglia in questa finale indimenticabile per me!". Una giornata ricca di aneddoti per il conduttore che, da quello che è emerso nelle giornate scorse, è al momento senza impegni ufficiali e in trattative su più fronti.