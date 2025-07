Sinner contro Alcaraz alla finale di Wimbledon, da Nicole Kidman e Patrick Dempsey a Cattelan: i VIP sugli spalti

Sono in campo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due tennisti si stanno sfidando nella finale del torneo di Wimbledon, il più importante al mondo. In onda su Sky e in chiaro su TV8 è possibile assistere alla partita seguita in tutto il mondo. Un evento imperdibile, soprattutto per gli appassionati, che ha raccolto in tribuna una folla di star di Hollywood. Sugli spalti sono presenti, infatti, tantissimi VIP inquadrati più volte dalle telecamere. Dai grandi del cinema ai volti celebri della tv: ecco tutti i famosi, protagonisti della tribuna alla finale di Wimbledon.

Da Matthew McConaughey a Nicole Kidman e Patrick Dempsey: chi c'è sugli spalti alla finale di Wimbledon

Il principe William con Kate Middleton e i loro figli, il primogenito George, erede al trono d’Inghilterra, e la sorellina Charlotte, sono tra i protagonisti degli spalti alla finale di Wimbledon che vede Sinner contro Alcatraz. Alle loro spalle, sono stati avvistati l'attrice Keira Knightley con il musicista James Righton.

Presenti in tribuna, stando alle foto circolate in agenzia e provenienti dal campo, anche gli attori Andrew Scott e Paul Mescal, e poi ancora Nicole Kidman, seduta vicina a Anna Wintour, John Lithgow e l'attore Matthew McConaughey.

Fotografato dai paparazzi presenti all'evento anche Patrick Dempsey, celebre attore diventato famoso nei panni di "Dottor Stranamore", Derek Shepherd, in Grey's Anatomy, accompagnato dalla moglie Jillian Fink e dalla figlia Talula.

Alessandro Cattelan alla finale di Wimbledon con la moglie

Anche Alessandro Cattelan non poteva perdersi l'evento dal vivo. Su Instagram, ieri, ha condiviso un post che documentava il suo viaggio verso Londra: "Direzione Wimbledon. Spero di incontrare tanti colleghi tennisti per scambiarci consigli di stile e postura sul campo da gioco" ha scritto nella didascalia a corredo delle foto insieme alla moglie, Ludovica Sauer.