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Temptation Island 2026, Gabriele e Sara sono la prima coppia: “Lei mi ha tradito e lo nega, ma ho visto le chat”

Gabriele e Sara sono la prima coppia di Temptation Island 2026. A scrivere alla trasmissione è il venticinquenne che sostiene che la fidanzata lo abbia tradito: “In sei anni e mezzo mi ha preso e lasciato quando voleva”. Lei lo accusa di limitare la sua libertà.
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A cura di Daniela Seclì
Gabriele e Sara sono la prima coppia di Temptation Island
Gabriele e Sara sono la prima coppia di Temptation Island

La prima coppia di Temptation Island 2026 è composta da Gabriele e Sara. Sono loro ad aprire le danze di questa nuova edizione che andrà in onda da giovedì 2 luglio su Canale5. Stanno insieme da sei anni e mezzo. Da due anni a questa parte hanno intrapreso una convivenza ma le cose non stanno andando per il meglio. A scrivere al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, è stato Gabriele. È convinto che la sua fidanzata lo abbia tradito.

Gabriele è sicuro di essere stato tradito da Sara

Gabriele ha 25 anni ed è fidanzato con Sara da sei anni e mezzo
Gabriele ha 25 anni ed è fidanzato con Sara da sei anni e mezzo

Gabriele ha 25 anni ed è fidanzato con Sara da sei anni e mezzo. Da due anni la coppia ha deciso di portare la relazione su un altro livello e di iniziare una convivenza. A scrivere a Temptation Island è stato Gabriele che si dice innamoratissimo della sua compagna, ma c'è un problema. Il loro rapporto non è affatto stabile e lui sarebbe vittima degli umori di lei: "In questi sei anni e mezzo mi ha preso e lasciato quante volte voleva". Gabriele ritiene che sul loro amore ci sia l'ombra di un tradimento: "Ho trovato delle chat, lei nega tutto ma io sono sicuro che lei mi abbia tradito".

La versione della fidanzata Sara

Sara lascia Gabriele perché limita la sua libertà
Sara lascia Gabriele perché limita la sua libertà

Molto diversa è la versione di Sara. La donna, infatti, nel filmato di presentazione ha dato una spiegazione ben precisa alla sua abitudine di allontanarsi a scadenze regolari dal suo fidanzato. A suo dire, Gabriele limiterebbe la sua libertà: "Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo". Gabriele è intervenuto, assicurando di avere fatto tutto il possibile per tenere in piedi la loro storia, garantendo a Sara anche le cose più "futili": "Come viaggi o cene nei posti stellati". La sua compagna, allora, lo ha interrotto bruscamente: "Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali". Per tutta risposta, Gabriele ha sostenuto di ripeterle più volte al giorno quanto sia bella. Ma lei non è apparsa lusingata: "Me lo dico anche da sola". Insomma la classica storia da manuale di Temptation Island. Dal 2 luglio assisteremo al loro viaggio nei sentimenti.

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