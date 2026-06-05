Temptation Island 2026, Gabriele e Sara sono la prima coppia: “Lei mi ha tradito e lo nega, ma ho visto le chat”

Gabriele e Sara sono la prima coppia di Temptation Island 2026. A scrivere alla trasmissione è il venticinquenne che sostiene che la fidanzata lo abbia tradito: “In sei anni e mezzo mi ha preso e lasciato quando voleva”. Lei lo accusa di limitare la sua libertà.

Gabriele e Sara sono la prima coppia di Temptation Island

La prima coppia di Temptation Island 2026 è composta da Gabriele e Sara. Sono loro ad aprire le danze di questa nuova edizione che andrà in onda da giovedì 2 luglio su Canale5. Stanno insieme da sei anni e mezzo. Da due anni a questa parte hanno intrapreso una convivenza ma le cose non stanno andando per il meglio. A scrivere al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, è stato Gabriele. È convinto che la sua fidanzata lo abbia tradito.

Gabriele è sicuro di essere stato tradito da Sara

Gabriele ha 25 anni ed è fidanzato con Sara da sei anni e mezzo

Gabriele ha 25 anni ed è fidanzato con Sara da sei anni e mezzo. Da due anni la coppia ha deciso di portare la relazione su un altro livello e di iniziare una convivenza. A scrivere a Temptation Island è stato Gabriele che si dice innamoratissimo della sua compagna, ma c'è un problema. Il loro rapporto non è affatto stabile e lui sarebbe vittima degli umori di lei: "In questi sei anni e mezzo mi ha preso e lasciato quante volte voleva". Gabriele ritiene che sul loro amore ci sia l'ombra di un tradimento: "Ho trovato delle chat, lei nega tutto ma io sono sicuro che lei mi abbia tradito".

La versione della fidanzata Sara

Sara lascia Gabriele perché limita la sua libertà

Molto diversa è la versione di Sara. La donna, infatti, nel filmato di presentazione ha dato una spiegazione ben precisa alla sua abitudine di allontanarsi a scadenze regolari dal suo fidanzato. A suo dire, Gabriele limiterebbe la sua libertà: "Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo". Gabriele è intervenuto, assicurando di avere fatto tutto il possibile per tenere in piedi la loro storia, garantendo a Sara anche le cose più "futili": "Come viaggi o cene nei posti stellati". La sua compagna, allora, lo ha interrotto bruscamente: "Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali". Per tutta risposta, Gabriele ha sostenuto di ripeterle più volte al giorno quanto sia bella. Ma lei non è apparsa lusingata: "Me lo dico anche da sola". Insomma la classica storia da manuale di Temptation Island. Dal 2 luglio assisteremo al loro viaggio nei sentimenti.