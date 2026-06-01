Quando inizia Temptation Island 2026, la data della prima puntata a luglio con Filippo Bisciglia

Temptation Island sta per tornare. Da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia e ambientata ancora una volta in Calabira.

Sta arrivando l'estate e in tv è pronta a tornare una nuova edizione di Temptation Island. Il celebre programma condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5 metterà alla prova l'amore di nuove coppie, portandole a un bivio: rimanere insieme o prendere per sempre strade separate. Ecco quando inizierà la prima puntata e dove sarà ambientato il "viaggio nei sentimenti" dei protagonisti. Tra i volti della scorsa edizione, ci sono stati Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo (da poco reduce dal Grande Fratello Vip), ma anche Sonia Barrile e Simone Margagliotti, da poco diventati genitori, pur non essendo più una coppia.

Temptation Island 2026 inizierà giovedì 2 luglio 2026. Stando alle informazioni finora note, il programma condotto da Filippo Bisciglia dovrebbe andare in onda il giovedì in prima serata su Canale 5. Al momento non c'è ancora la data ufficiale dell'ultima puntata ma, stando alle edizioni precedenti, il "viaggio nei sentimenti" delle coppie dura circa 3 settimane, che si traducono in 5-6 puntate per gli spettatori appassionati. Per il momento il cast non è ancora stato svelato, ma pare che tra i tentatori potrebbe esserci Matteo Stratoti, ex corteggiatore della tronista di Uomini e Donne Sara Gaudenzi.

Per quanto riguarda la location, il villaggio che ospiterà le coppie sarà ancora il Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina, in Calabria. Una conferma dopo la scorsa edizione, che per la prima volta ha visto un cambio rispetto all'Is Morus Relais in Sardegna, che per diverso tempo ha ospitato le storie d'amore dei protagonisti, dall'inizio alla riconciliazione o rottura. La proprietà del resort sardo era passata a un imprenditore turco, già titolare di una catena alberghiera, e per questo motivo la produzione del programma aveva deciso di cambiare. Confermata anche l'amata ‘sigla' del programma, il brano di Rihanna e Eminem I Love The Way You Lie.