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Paola Caruso contro Mila Suarez a The 50: “È una viscida lucertola, con le bestie non ci sto”

Nella seconda puntata di The 50 esplode lo scontro tra Paola Caruso e Mila Suarez: insulti pesanti, vecchie ruggini da La Pupa e il Secchione e un flirt con Simone Dell’Agnello.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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La seconda puntata di The 50 su Prime Video si apre con una resa dei conti annunciata. Paola Caruso e Mila Suarez si ritrovano nella stessa camerata del castello medievale e la convivenza dura circa il tempo di uno sguardo: Caruso non ci sta e lo dice senza filtri.

"È una viscida, schifosa, lucertola di merda", attacca la showgirl, spiegando che tra loro i conti aperti risalgono a La Pupa e il Secchione. Non si tratta di semplice antipatia: "È scorretta, schifosa, tutto. È una che ti ruba le cose, ti fa andare fuori di testa, ti tocca il personale. Ha toccato la mia famiglia". La richiesta è diretta: non dormire nella stessa stanza. "Con le bestie", dice, "non ci sto".

La versione di Francesco Chiofalo: "Io c'ero, le ho difese"

A complicare il quadro c'è Francesco Chiofalo, anche lui tra i cinquanta concorrenti del reality. L'ex volto di Temptation Island rivendica un ruolo nella storia: era presente quando le due si scontrarono durante La Pupa e il Secchione e sostiene di aver preso le difese di entrambe. "Io c'ero! Le ho difese io", racconta, riportando a galla una dinamica che evidentemente non si è mai del tutto chiusa. Più avanti nella puntata, Chiofalo accusa Mila Suarez di avergli rubato le sigarette.

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Mila Suarez pensa a Simone Dell'Agnello

Mila Suarez, dal canto suo, sembra avere la testa altrove. Mentre Caruso costruisce barricate, lei in confessionale già disegna scenari diversi: l'unico concorrente che le interessa davvero è Simone Dell'Agnello, ex tentatore di Temptation Island che prima di varcare le porte del castello aveva dichiarato apertamente che Mila è il suo tipo di donna. L'interesse, a quanto pare, è ricambiato. "L'unico che mi interessa qui dentro è proprio Simone", dice Suarez, e poi aggiunge la battuta destinata a far discutere: "Sarebbe bello che nella mia stanza entrasse Simone e uscisse Paola."

Due piani paralleli, due priorità opposte: da un lato uno scontro che viene da lontano e non accenna a smorzarsi, dall'altro un avvicinamento che potrebbe diventare uno dei fili narrativi della stagione di The 50, che promette di essere davvero coinvolgente e scoppiettante.

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