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Paola Caruso: “Dopo il GF Vip sto rimettendo insieme i pezzi. Sono stata vera, ma non mi hanno capita”

Paola Caruso ha parlato dell’esperienza appena conclusa al Grande Fratello Vip. La showgirl ha ammesso di essere dispiaciuta per la rabbia mostrata in più occasioni e ha ammesso: “Non sono stata capita. Questa rabbia la tenevo nascosta e non lo sapevo”.
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A cura di Elisabetta Murina
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Paola Caruso è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e il suo percorso nella Casa si è interrotto dopo 42 giorni. Insieme a Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, è stata una delle concorrenti che più ha fatto discutere, nel bene e nel male.

Nel corso delle settimane, ha più volte mostrato la "parte peggiore" di sé stessa, apparendo aggressiva e violenta nei confronti degli inquilini, soprattutto a parole. Ospite nello studio di Verissimo, nella puntata del 10 maggio, l'ex Bonas di Avanti un altro ha guardato al suo percorso e si è detta dispiaciuta di non essere stata capita fino in fondo: "Sto rimettendo insieme i pezzi, mi sono resa conto delle mie fragilità, sono un po' dispiaciuta. La paura mi ha fatto reagire con la rabbia".

La showgirl, però, ha ammesso di aver provato "emozioni vere e forti" e di non aver finto davanti alle telecamere: "Ho avuto delle reazioni di rabbia che non sono riuscita a gestire. Sono sempre stata vera, ma ho sbagliato a esprimermi in alcuni litigi e scontri". Caruso però, nella Casa, aveva detto di aver avuto determinate reazioni non per sua scelta ma su indicazione degli autori, che le avrebbero detto di esprimersi in un certo modo e di alimentare le dinamiche.

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In ogni caso, l'ex concorrente ha ammesso che questa esperienza le è servita per comprendere meglio sé stessa: "Questa rabbia la tenevo nascosta e non l'avevo capito. In questi ultimi nove anni non ho metabolizzato nulla, sono sempre andata avanti su una base fragile".

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