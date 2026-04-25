Paola Caruso perde la testa al Grande Fratello Vip, gravi insulti e minacce ai concorrenti: “Ti sfondo”
Paola Caruso ha perso il controllo nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, dopo avere trascorso alcuni giorni nel monolocale fingendo di essere stata eliminata, si è ricongiunta agli altri inquilini. Ma è bastato uno scherzo da parte loro, per farla esplodere di rabbia. La bonas di Avanti un altro ha rivolto insulti gravissimi ai suoi compagni di avventura. Ma andiamo con ordine.
I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno disfatto il letto che era occupato da Paola Caruso prima della finta eliminazione e lo hanno disseminato di oggetti appartenenti a Francesca Manzini. Paola, una volta entrata nella camera, non ci ha pensato due volte a rimuovere tutto, senza preoccuparsi di chiedere il permesso a Francesca. Dopo un breve confronto con Manzini, Caruso è tornata nella camera da letto e ha iniziato a inveire contro i concorrenti.
Riferendosi presumibilmente a Francesca Manzini ha detto: "È più forte di lei, non capisce un ca**o questa. È proprio una mongoloide". Questo termine, usato con evidente intento dispregiativo, ha causato un'ondata di critiche nei suoi confronti. La showgirl ha continuato a insultare Francesca: "Ma che problemi hai? Sei destabilizzata mentalmente" e questo perché la gieffina aveva creduto ad Antonella Elia che sosteneva che Paola avesse lanciato la sua roba.
Paola Caruso ha continuato nel suo sfogo solitario, insultando un altro concorrente: "Raul di mer*a, l'unica cosa che fa è rompere i cog**oni". In questo caso si è spinta fino alle minacce: "Ti sfondo cog**one". Quindi ha insultato l'intero cast: "È guerra. È finita la pace. Li sfondo. Uno a uno li mando via. Li mando a casa. Infami, viscidi, bastar*i".
Francesca Manzini, ignara della rabbia che Paola Caruso stava covando in quel momento, è entrata in camera e le ha chiesto se volesse una mano a rifare il letto. La donna ha replicato con un secco: "No, non parlare più con me Francesca". E ha iniziato a insultarla, stavolta guardandola negli occhi: "Sei una bambina stupida e non ho voglia di parlare con te. Sei una bambina stupida, tu hai problemi seri. Non capisci un ca**o, sei proprio stupida. Vai a fare in c**o, sei una cogl**na, sei una bambina di cinque anni. A 36 anni ti devi vergognare". Quando Francesca ha lasciato la stanza, si è scagliata contro Antonella Elia: "Ha attuato il suo piano di vendetta quell'altra cog***na. Vattela a prendere nel c**o, mongoloide". E ha concluso: "Sono una massa di stupidi, che livello di mer**". Il Grande Fratello chiuderà un occhio e fingerà che questo gravissimo sfogo non sia mai avvenuto? Lo scopriremo nelle prossime ore.