GF Vip 22 aprile: Paola Caruso eliminata per finta, in nomination Alessandra Mussolini e Marco Berry

Paola Caruso è stata eliminata per finta nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 22 aprile e dovrà passare i prossimi giorni in segreto nel monolocale, prima di tornare al televoto contro gli altri due inquilini. In nomination, infatti, i due concorrenti: Alessandra Mussolini e Marco Berry.

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Nella puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 22 aprile non c'è stato nessun eliminato, sebbene nello scorso appuntamento tv fosse stato aperto il televoto su chi il pubblico volesse salvare tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso. È stato aperto, quindi, un nuovo televoto a seguito delle nomination e a rischiare di dover abbandonare la casa nella prossima puntata sono Marco Berry e Alessandra Mussolini. A condurre, come sempre, Ilary Blasi accompagnata dalle sue opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

I concorrenti pensano che Paola Caruso sia stata eliminata

La puntata di mercoledì 22 aprile non è stata ad eliminazione diretta, ma dal televoto della scorsa puntata che vedeva fronteggiarsi Adriana Volpe, Paola Caruso e Alessandra Mussolini. La meno votata è stata Paola Caruso, che è stata prima eliminata per finta, facendo credere agli altri concorrenti in casa che fosse fuori definitivamente dal programma, e poi reintegrata in segreto con l'inserimento in direttissima nel prossimo televoto. "Non mi aspettavo di uscire, non sono stata capita, non ho giocato, non ho fatto la falsa e la pazza. Rimorsi non ne ho", aveva dichiarato Caruso quando era ancora convinta di dover tornare alla sua vita fuori. I prossimi giorni dovrà trascorrerli nel monolocale, dove dovrà fare di tutto per non farsi sentire dagli altri partecipanti al reality.

Le nomination dei vip

Non sono mancate, ovviamente, le nomination tra gli altri concorrenti e stavolta al televoto sono arrivati Alessandra Mussolini e Marco Berry. L'ex volto de Le Iene è stato votato da immediatamente da Adriana Volpe, ma anche da Alessandra Mussolini. Francesca Manzini ha nominato Alessandra Mussolini, votata anche da Renato Biancardi e da Raimondo Todaro, infine anche dallo stesso Marco Berry. A contendersi, quindi, un altro passo verso la finale saranno loro due, che scopriranno il loro destino nel prossimo appuntamento con il reality show.