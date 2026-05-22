Lo sfogo di Renato Biancardi dopo il GF Vip: “Assurda mancanza di sensibilità giudicare il rapporto con mia figlia”

Renato Biancardi è intervenuto a seguito di alcuni commenti spiacevoli sull’incontro con sua figlia avvenuto durante la finale del Grande Fratello Vip 2026.

Renato Biancardi e l’incontro con la figlia Roberta al GF Vip Foto Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

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Renato Biancardi è intervenuto sui social per fare alcune precisazioni sul suo rapporto con la figlia Roberta. La bambina ha avuto modo di andare incontro a suo padre, incontrandolo sulla passerella durante la finale del Grande Fratello Vip 2026. Comprensibilmente a disagio per via della folla e delle telecamere, la piccola si è rifugiata tra le braccia della madre. Reazione che lo stesso Renato ha rimarcato con ironia, ma quando a farlo sono stati gli spettatori sui social, l'ex gieffino ha ritenuto opportuno intervenire.

Renato Biancardi interviene dopo i commenti sull'incontro con sua figlia

Renato Biancardi, una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di rientrare in possesso dei suoi profili social. Quindi, ha notato i commenti di chi giudicava il suo rapporto con la figlia Roberta dopo quanto visto in onda. Alcuni utenti, infatti, hanno insinuato che la bambina non volesse riabbracciare suo padre. L'ex concorrente ha commentato: "Trovo assurdo dove possa arrivare la non sensibilità delle persone. Tirare in mezzo un rapporto padre-figlia solo per strappare qualche consenso nei commenti". Ha aggiunto che dopo avere fatto un'esperienza intensa come quella del Grande Fratello Vip, gli piacerebbe potersi concentrare solo su quello ma evidentemente glielo stanno rendendo impossibile: "Ora non ci riesco".

Lo sfogo di Renato Biancardi

Cosa è successo in diretta tra Renato Biancardi e la figlia

La piccola Roberta è stata accompagnata dalla madre Enrica in passerella per poter riabbracciare il suo papà dopo mesi di lontananza. La bambina è corsa dal padre, saltellando felice. Notando, poi, la folla attorno a lei, ha abbracciato la madre mentre Renato le parlava dolcemente. Mamma Enrica ha provato a incoraggiarla: "Dovevamo dire un sacco di cose a papà". E Biancardi ha ironizzato: "Sarebbe stato meglio restare nella casa". Ilary Blasi ha domandato alla bimba: "Ti è mancato papà?". Pronta la replica divertita di Renato: "Ilary stai facendo tutte domande sbagliate stasera". Anche da questo scambio di battute, sono scaturiti poi i commenti sui social. Ma il legame indissolubile e di profondo amore che lega l'ex concorrente del GF Vip a sua figlia è fuori discussione.