La reazione di Sophia Loren alla vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip: “Che cosa hai combinato”

Alessandra Mussolini ha svelato come ha reagito la zia Sophia Loren alla notizia della sua vittoria al Grande Fratello Vip. L’attrice è la sorella di Maria Scicolone, madre della concorrente.

Alessandra Mussolini e la zia Sophia Loren

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Alessandra Mussolini è reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip. La concorrente è riuscita a battere Antonella Elia sulla linea del traguardo. Fuori dalla casa godeva del supporto di una fan d'eccezione: Sophia Loren. La nota attrice che ha dato lustro al cinema italiano nel mondo è la sorella di Maria Scicolone, madre di Alessandra. Nella casa, la gieffina ha parlato del legame profondo che la unisce alla zia e ha anche confidato che se la parentela con Benito Mussolini le ha causato qualche problema, quella con Sophia Loren è sempre stata percepita in un'accezione positiva. Ma come ha reagito l'attrice alla vittoria della nipote?

Alessandra Mussolini ha confidato in varie interviste di avere sentito Sophia Loren poco dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Al Corriere della Sera ha dichiarato che quando ha avuto modo di riaccendere il cellulare ha trovato tantissimi messaggi anche da parte di sconosciuti che si erano procurati il suo numero per complimentarsi con lei. Poi, ha ricevuto una chiamata da un numero che conosce molto bene. Quello della zia.

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip Foto Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Ma cosa le ha detto Sophia Loren? Secondo quanto sostiene Alessandra Mussolini, innanzitutto le avrebbe detto che le è piaciuto molto il suo balletto sulle note di Mambo Italiano, che riprendeva la famosissima scena con Loren e Vittorio De Sica nel film del 1955 "Pane, amore, e…". Inoltre, si sarebbe detta "contenta" di lei e avrebbe aggiunto: “Che cosa sei stata capace di combinare!”.

Alessandra Mussolini ha parlato di Sophia Loren anche in un'intervista rilasciata a SuperGuida Tv elogiando il dono della sintesi di sua zia: "Quando mi sono rivista e ho parlato con mia zia Sophia, lei ha sintetizzato tutto dicendomi in dialetto: ‘Ma che ti fir a fa?’ (ma che ti metti a fare?, ndr). Ne ho fatte di tutti i colori nella vita e lei sa come sono fatta". L'attrice, dunque, ha apprezzato il modo in cui la nipote si è mostrata al pubblico senza filtri. Ora potranno tornare a concedersi la loro solita chiacchierata domenicale.