Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026: battuta Antonella Elia in finale

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Dopo nove settimane nella Casa, dal 17 marzo al 20 maggio, il Grande Fratello Vip 2026 ha il suo vincitore: è Alessandra Mussolini, che ha battuto Antonella Elia nel televoto finale conquistando il montepremi di 100mila euro, la metà del quale sarà devoluta, come da regolamento, a un'associazione benefica da lei scelta. Ilary Blasi ha condotto l'ultima puntata su Canale 5 con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip e il montepremi da 100mila euro

Alessandra Mussolini ha vinto l'edizione numero 8 del Grande Fratello Vip, portandosi a casa anche un montepremi finale del valore di 100mila euro. Una vittoria dal significato denso. Una vittoria di un personaggio che innegabilmente ha trainato tutte le dinamiche di questa edizione.

Cosa è successo durante la finale del Grande Fratello Vip

La serata ha preso il via con sei concorrenti ancora in corsa: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe e il sopravvissuto all'ultimo televoto tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro. In studio per l'ultima volta le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, con Ilary Blasi alla conduzione.

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Lucia Ilardo ha superato il televoto contro Antonella Elia e Raimondo Todaro, uscendo quinta dopo aver lasciato in studio sia Renato Biancardi che Raul Dumitras. Blasi ha commentato con la battuta della serata: "Lucia ha dato un bacino a te, un bigliettino a lui e adesso lei è dentro e voi siete fuori. Vi ha fregato entrambi." Renato, napoletano, ha risposto con la sintesi più efficace possibile: "Sai come si dice a Napoli? Cornuto e mazziato."

Poco dopo è toccato ad Adriana Volpe fermarsi: quarta classificata, eliminata a un passo dalla finalissima. In studio con Lucia, ha commentato senza rimpianti: "Quando si arriva all'ultima puntata si è tutti vincitori."

A quel punto i tre finalisti rimasti – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Antonella Elia – si sono giocati tutto nel televoto flash che ha sancito la finalissima. Il pubblico ha deciso di eliminare proprio Raimondo, lasciando come prevedibile in finalissima Antonella Elia e Alessandra Mussolini. La vittoria finale arriva poi per Alessandra Mussolini.