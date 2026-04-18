GF Vip, Paola Caruso furiosa contro Antonella Elia finalista: “Hanno premiato una psicopatica”

Lo scontro tra Paola Caruso e Antonella Elia raggiunge livelli critici dopo l’elezione di quest’ultima come prima finalista del Gf Vip. Tra accuse e offese, la showgirl calabrese minaccia di abbandonare il gioco: “È vergognoso, me ne vado”.

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L'esito del televoto di venerdì 17 aprile, che ha ufficializzato Antonella Elia come prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip con il 35% dei voti, ha innescato una reazione decisa all'interno della Casa. Paola Caruso, sorpresa dal verdetto del pubblico, si è lasciata andare a uno sfogo in giardino, arrivando a mettere in discussione la permanenza stessa nel reality condotto da Ilary Blasi.

Lo sfogo di Paola Caruso contro Antonella Elia

Durante un confronto notturno con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi, l'ex Bonas ha rivolto epiteti pesanti alla coinquilina, definendola "psicopatica" e "animale". Secondo la sua versione, la produzione del Grande Fratello avrebbe dovuto procedere con la squalifica di Elia già nelle settimane precedenti a causa di alcuni atteggiamenti aggressivi, come il lancio di alcuni cocchi a terra e le minacce verbali. "Hanno premiato una persona che in una società normale verrebbe emarginata", ha urlato la concorrente, contestando il messaggio educativo lanciato dal programma: "Una donna violenta che usa le mani va in finale? Se continua così, io spacco tutta la casa". La showgirl ha inoltre riferito di essere stata messa in guardia dal proprio agente prima dell'inizio del programma circa la presunta volontà della Elia di "rovinarla" mediaticamente.

Il precedente e la minaccia di abbandono

La tensione è culminata con la minaccia di abbandonare il reality: "Voglio andarmene a casa da mio figlio, non voglio percepire la sua negatività. Io esco". Lo sfogo di Caruso ha però sollevato diverse critiche da parte del pubblico del web, che ha sottolineato una certa incoerenza nelle sue accuse di violenza. Il passato televisivo della concorrente è infatti segnato da episodi analoghi: nel 2022 fu squalificata da La Pupa e il Secchione Show proprio per un'aggressione fisica ai danni di Mila Suarez, così come nel 2017 fu protagonista di scontri fisici durante l'edizione spagnola de L’Isola dei Famosi (Supervivientes). Al momento, la concorrente resta in gioco, ma il clima nella Casa, con Antonella Elia blindata in finale, appare quanto mai teso.