Antonella Elia crolla al Grande Fratello Vip: “Non ce la faccio più”

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Antonella Elia sembra essere arrivata al limite della sopportazione. Nella casa del Grande Fratello Vip appare sempre più provata. La tregua con Alessandra Mussolini è durata pochissimo. Poi sono ricominciati gli scontri e le provocazioni. Stasera, venerdì 17 aprile, andrà in onda una nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi, in cui sarà concesso ampio spazio alla frattura ormai apparentemente definitiva tra Mussolini e Elia. Intanto, Antonella ha avuto un crollo.

Antonella Elia è scoppiata a piangere. Adriana Volpe ha provato in tutti i modi a rincuorarla. Le ha chiesto di non mollare e le ha ricordato che presto la porta rossa si aprirà perché mancano una manciata di settimane alla fine di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ma l'ex ragazza di Non è la Rai le ha confidato: "Non ce la faccio più". Volpe ha evidenziato come mollare significherebbe darla vinta ad Alessandra. E proprio mentre la menzionava, è entrata Mussolini canticchiando. Adriana, notando che la gieffina era di nuovo in vena di provocazioni, ha proposto ad Antonella di allontanarsi e di andare a fare un giro insieme.

Antonella Elia è apparsa davvero inconsolabile. Ha continuato a piangere anche mentre Adriana Volpe la abbracciava forte e la incoraggiava a non crollare: "Tirati su, non darle soddisfazione. Non cadere nelle sue provocazioni. Lei fa così per mandarti in bestia". Le ha consigliato di ignorare le sceneggiate della coinquilina e di dedicarsi a ciò che la fa stare bene. L'amicizia tra Adriana Volpe e Antonella Elia è una delle sorprese di questa edizione del Grande Fratello Vip. Alla luce dei trascorsi tra le due donne, sembrava impossibile che trovassero un punto di incontro. Invece hanno avuto l'intelligenza e la maturità di andare oltre i loro dissidi e oggi si sostengono l'un l'altra.