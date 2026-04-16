Al GF Vip, Mussolini sbatte una teglia e fa piangere Antonella Elia: il litigio in cucina dopo l’alleanza rotta

“L’alleanza delle bionde” al GF Vip è scoppiata per causa di Alessandra Mussolini. Antonella Elia ha perso la pazienza per via delle bugie che le sono state raccontate e tra le due donne è nata un’accesa lite in cucina. Adriana Volpe, la terza coinvolta nel patto, è intervenuta per consolare la coinquilina, che è scoppiata a piangere.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del GF Vip l'alleanza delle bionde tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe è durata solamente qualche ora. Dopo aver stretto un patto, convinte che il resto del gruppo volesse "farle fuori", le tre concorrenti hanno finito per litigare duramente tra loro e infrangere ogni promessa fatta. La situazione è precipitata durante la puntata del 14 aprile del reality, quando Mussolini ha scelto di salvare Raul Dumitras anziché Antonella Elia, provocando una certa rabbia nelle sue "alleate".

Nelle ore e nei giorni successivi alla puntata, Alessandra Mussolini ha cercato un confronto con entrambe le coinquiline, a cominciare da Volpe. L'opinionista sostiene che il loro patto non fosse quello di non nominarsi mai a vicenda: "Diventava un inganno nei confronti degli altri componenti della Casa, invece così non è stato. Perché Antonella si è arrabbiata se ho salvato Raul?". "Non lo so, non mi pongo il problema. Per me la base è un'altra, il fatto che mi hai raccontato menzogne. Hai detto che gli altri ti provocavano, invece stavate giocando e ti facevano l'occhiolino", ha spiegato Volpe. Per la nota conduttrice il problema infatti non è la nomination, quanto la base dell'alleanza stessa: Mussolini ha fatto credere che il resto del gruppo stesse cercando di eliminarle, invece lei stessa era in accordo con loro. "Se volevate l'alleanza per salvarci da sole, solo noi 3, vi è andata male. Io voglio votare e salvare chi mi pare. Ti strappo le ciglia una per una", ha continuato Mussolini.

La situazione tra loro è precipitata quando in cucina è arrivata anche Antonella Elia. La concorrente, insieme ad Adriana Volpe, ha iniziato a prendere in giro Mussolini: "Sole contro tutte, vinciamo noi". I toni sono diventati sempre più accesi e presto le due donne hanno iniziato a urlarsi contro. "Volete che vi tenga svegli tutta la notte?", ha iniziato Mussolini riferendosi al fatto di non aver intenzione di stare zitta. "Fra le pillole del mattino e la stanchezza della sera, non credo che reggi", ha replicato Elia. "Che vuol dire le pillole? Cosa c'entrano?", ha risposto infuriata l'opinionista. Poi, passando dal bancone della cucina, ha sbattuto una teglia e fatto cadere volutamente il libro di ricette, continuando: "Vuoi dire che una persona non può prendere le pillole? Questo perché tu sei sana e io sono malata? Dimmelo, strega! Non devo prendere le pillole perché ti dà fastidio?". Volpe è intervenuta per calmare la situazione e ha portato via Elia, che nel frattempo è scoppiata a piangere. "Le dai soddisfazione, non mollare", l'ha incoraggiata.