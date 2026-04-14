Anticipazioni Grande Fratello Vip 14 aprile: i sondaggi su chi verrà eliminato, sorprese a Berry e Todaro

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Martedì 14 aprile nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5. Le dinamiche all'interno della casa cambiano di ora in ora e sarà proprio di questo tema che si parlerà in puntata. Protagoniste assolute di queste settimane sono state Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe che, in più occasioni, hanno animato le giornate tutte uguali della casa di Cinecittà. A scoperchiare il vaso di Pandora sarà Ilary Blasi, accompagnata dalle sue opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Non mancheranno sorprese, come quella a Marco Berry, si scoprirà chi dovrà lasciare la casa in un televoto tutto al femminile con tanto di sondaggi, ma soprattutto ci si avvicina alla finale e alcuni vip saranno candidati come finalisti.

Il patto segreto tra Volpe, Mussolini ed Elia

Sembrava non si sopportassero e, invece, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia hanno unito le forze finendo per allearsi e arginare gli altri inquilini. Un piano che arriva dopo settimane di litigi, anche piuttosto burrascosi, in cui non si sono risparmiate nel rivolgersi offese, dove non sono mancati pianti e dispiaceri, ma a quanto pare, le gieffine hanno capito di doversi compattare per poter dare una svolta alla loro permanenza nella casa più spiata d'Italia, soprattutto in vista della finale. Fuori da questo magico trio Paola Caruso, con la quale l'ex volto di Non è la Rai ha litigato facendo trapelare delle antipatie che finora non erano mai emerse. Sarà proprio in puntata che le due si affronteranno.

Foto di Endemol Shine Italy

Il presunto flirt tra Antonella Elia e Marco Berry

Intanto, Antonella Elia è protagonista anche di un altro filone di racconto, quello che la vede instaurare un rapporto sempre più stretto con Marco Berry. Tra loro, infatti, sembrava potesse nascere qualcosa in più di una semplice amicizia, ma improvvisamente questo feeling si è raffreddato, con tanto di frecciate pesanti e oggetti lanciati. È il caso di scoprire cosa è accaduto davvero tra i due.

Foto di Endemol Shine Italy

Il GF tra scherzi e sorprese

Non mancheranno, poi, momenti goliardici. Si parte da Marco Berry, che ha festeggiato il suo compleanno il 12 aprile e la produzione ha ben pensato di fargli una sorpresa speciale: arriverà sua figlia Carlotta. Ma gli autori del reality si divertono anche a suscitare reazioni inaspettate tra i gieffini, ed è per questo motivo che in trasmissione arriverà Salvo Todaro, fratello di Raimondo, che in molti ritengono possa essere l'uomo giusto per Francesca Manzini. I due gieffini saranno vittime di uno scherzo.

Chi rischia di lasciare la casa? L'esito dei sondaggi

Al televoto, con il rischio di dover abbandonare la casa, ci sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo o Blu Barbara Prezia. Su queste nomination tutte al femminile sono stati fatti anche dei sondaggi, per chiarire chi tra le quattro protagoniste sia davvero a rischio. Su alcuni forum e pagine social dedicate al reality, pare che la vip più votata sia Adriana Volpe con percentuali che vanno dal 40 al 47%, e quindi non sarebbe a rischio eliminazione. In seconda posizione con una percentuale del 23% c'è Alessandra Mussolini, seguita da Lucia Ilardo con il 17% dei voti e, infine, chi sarebbe davvero sul punto di lasciare la casa secondo questi primi sondaggi è Blu Barbara Prezia, le cui percentuali di voto si aggirano tra il 15 e il 16%. Si ricorda, infatti, che il pubblico è chiamato a votare chi desiderano salvare e non eliminare. Non resta scoprire chi, davvero, abbandonerà la casa.