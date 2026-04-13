Antonella Elia si scaglia contro Marco Berry al GF Vip poi spacca un cocco: “Usi mezzucci da donnetta”

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Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato l'ennesimo scontro. A innescare la scintilla, un'interazione tra Antonella Elia e Paola Caruso, che poi si è trasformata in una lite tra l'ex ragazza di Non è la Rai e Marco Berry. Ma andiamo con ordine. Paola ha rimproverato ad Antonella di avere dato una confezione di cibo ad alcuni inquilini senza avvisare l'intero gruppo. "No, non l'ho chiesto. Vuoi punirmi per questo?": è stata la replica di Elia, già sul piede di guerra.

Paola si è allontanata subito. Antonella, invece, ha raggiunto Marco Berry stuzzicandolo: "È simpatica Paoletta". Il concorrente ha ribadito che lui reputa Caruso simpatica e questo è bastato per scatenare la furia di Elia: "Sei un po' stranetto, stavo per dire un po' stron**". Ma Marco, legittimamente, ha ribadito di non avere alcun problema con Paola e di reputarla "simpaticissima". La sessantaduenne ha ironizzato: "Simpatica, educata, perbene". Caruso, sentendo che si parlava ancora di lei, è intervenuta: "Chi usa le mani è educato e perbene" facendo riferimento alla coinquilina.

Antonella Elia, intanto, ha messo a tacere Marco Berry dicendo di non avere alcuna voglia di parlare con lui, ma il gieffino le ha fatto notare che non può aprire un discorso e poi chiuderlo quando le pare: "Non fare questo gioco con me, perché con me sbagli. Se mi pizzichi poi divento cattivo. A me Paola è simpatica. Dici che è lei a mettere zizzania e poi fai la stessa cosa". Elia si è limitata a rispondere sbrigativamente: "Non rompere le pa**e". E lui di rimando: "Non rompere i cog**oni". La situazione si è accesa. Antonella ha fatto il gesto di lanciargli il cocco che aveva in mano ma si è trattenuta. Marco l'ha redarguita: "È già l'ottava volta che fai una scena così, metti le mani addosso".

E così, Antonella è esplosa. Ha scagliato il cocco per terra e ha urlato: "A chi ho messo le mani addosso? Usi anche tu questi mezzucci da donnetta, maschio alfa". Poi, ha sbattuto di nuovo il cocco per terra. Raul Dumitras, che se n'era stato in silenzio fino a quel momento, l'ha invitata a smetterla. Ma Antonella ha assicurato di avere imparato ad aprire il cocco così all'Isola dei famosi e di farlo anche a casa. Insomma, la tensione è sempre più evidente. Fino a quando riusciranno a controllarsi e a non passare ai fatti?