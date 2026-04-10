Mussolini spietata ferisce Antonella Elia al Gf Vip: “Sei respingente, piangi perché non hai amici”

Scontro al Grande Fratello Vip tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. L’ex parlamentare ci va giù pesante e la conduttrice Ilary Blasi le chiede di allontanarsi per paura di un’aggressione.

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Tra accuse e provocazioni di ogni genere, le concorrenti del Grande Fratello Vip non si risparmiano. La puntata in onda il 10 aprile ha visto al centro della scena Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che si sono scontrate senza risparmiarsi alcun colpo. Tra le tre non corre buon sangue: lo dimostrano le liti avvenute nel corso della settimana.

Nel corso della diretta, Adriana e Alessandra hanno cominciato a scontrarsi per prime e il GF ha deciso di isolarle dal resto della Casa affinché potessero discutere tra loro. Ma quando Elia è arrivata in salone per dire la sua, la situazione ha rischiato di degenerare.

Lo scontro tra le donne nella Casa del GF Vip

Quando Antonella le ha raggiunte, Alessandra ha intravisto immediatamente il rischio di passare al livello successivo della discussione. Ma invece di gettare acqua sul fuoco, ha preferito aggiungere benzina: “La vedo male, qui finisce in caciara”.

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Antonella ha cercato di non raccogliere la provocazione, ma Mussolini ha fatto il possibile per cercare di provocare la sua rabbia. Fino a una frase particolarmente dura, che ha evidentemente addolorato Elia: “Sei respingente, piangi perché non hai amici fuori da qua”. Il riferimento alla sua presunta solitudine ha ammutolito Antonella. A difenderla è stata Adriana: “Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Tu hai la tua famiglia e lei non avrà parenti fuori, ma ha i suoi amici e tante persone che la sostengono”.

Ilary Blasi teme un’aggressione e chiede a Mussolini di allontanarsi

Alessandra, ancora decisa a provocare Elia, ha quindi rincarato la dose, avvicinandosi fisicamente alle due. “Vorrebbe mettermi le mani addosso ma non può”, ha dichiarato, riferendosi a Elia e cercando di stuzzicare il lato più aggressivo del suo carattere.

Quando Antonella ha confermato il desiderio di passare alle mani, specificando però che non si sarebbe fatta trascinare a quel livello, la conduttrice Ilary Blasi si è preoccupata seriamente e ha chiesto a Mussolini di fare un passo indietro: “Allontanati, non ti avvicinare così tanto”. Per fortuna la lite non è degenerata, ma la tensione nella Casa resta altissima.