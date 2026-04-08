Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: “Credevo in lei, mi ero affezionata ma è patetica e squallida”

Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai ai ferri corti e le due lo hanno dimostrato anche in diretta tv. Le due hanno avuto un acceso botta e risposta durante la puntata di martedì 7 aprile.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le dinamiche nella casa del Grande Fratello si inaspriscono giorno dopo giorno ed emergono anche nella puntata di martedì 7 aprile del reality show. Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai ai ferri corti dopo l'ultimo appuntamento televisivo, ormai le due si scannano senza pietà e infatti anche in diretta tv non si risparmiano nell'insultarsi in maniera nient'affatto leggera.

Perché Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono allontanate

Il motivo della discordia risale alla scorsa puntata, quando Alessandra Mussolini e Paola Caruso hanno nominato Antonella Elia perché aveva difeso Francesca Manzini dalle accuse dell'ex bonas di Avanti un altro, un affronto per le due gieffine che quindi hanno deciso di manifestare il loro dissenso per questo improvviso cambio di atteggiamento, nominando la showgirl. Elia, quindi, prende parola e spiega il motivo del suo dispiacere nei confronti di quelle che fino a poco tempo fa reputava amiche:

Con Paola ho capito che era furibonda e ha perso il controllo. Ma di Alessandra pensavo che, essendo coetanee e simili, ci fosse più comprensione. Qui esiste solo il gioco, non c’è empatia, né accoglienza. Era affettuosa e gentile, ma poi ha pensato che avessi voltato la faccia solo perché le conveniva… Si è visto come mi ha convenuto. Ma siamo esseri umani o belve sciolte? Credevo in lei, mi ero affezionata a lei. Una delusione terribile.

Il botta e risposta tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

La risposta di Alessandra Mussolini non tarda ad arrivare: "L'ho nominata perché mi sembrava brutto che una persona fosse così disponibile, buona e generosa con Francesca e spietata con Ibiza. Questo doppio gioco non piace. Nelle nomination non si è vista tutta la discussione, ma c’è stato un atteggiamento violento nei miei confronti e di Paola e di Lucia che non c’entra nulla". Dopo questa considerazione, poi, l'ex parlamentare si mette in posizione meditativa, imitando l'atteggiamento da assumere nel momento in cui ci si rapporta con Antonella Elia: "Parlare con Antonella è come parlare con i Mikado. Lei non parla con nessuno, cammina a destra e sinistra lenta e va a parlare nel confessionale. Finta, falsa, bugiarda e manco è brava a recitare perché piange per finta". La gieffina, la cui istintività è nota risponde subito a tono: "Fai gli show, sei patetica. Non ti odio, mi fai pena. Mi sto severamente incavolando. Trovo che sia squallida. Fa la mia imitatrice, sono contenta che vi divertiate. Ilary, tu ti ammazzi dalle risate, lo sento… ma io ho una vena che mi sta per esplodere".