Grande Fratello Vip: nessun eliminato ieri sera, chi è andato in nomination

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Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 10 aprile non c'è stato nessun eliminato, sebbene nello scorso appuntamento tv fosse stato aperto il televoto su chi il pubblico volesse salvare tra Marco Berry e Lucia Ilardo. È stato aperto, quindi, un nuovo televoto a seguito delle nomination e a rischiare di dover abbandonare la casa nella prossima puntata sono Adriana Volpe, Lucia, Alessandra Mussolini e Blu. A condurre, come sempre, Ilary Blasi accompagnata dalle sue opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Nessun eliminato della puntata di ieri sera

La puntata di venerdì 10 aprile non è stata ad eliminazione diretta, ma dal televoto della scorsa puntata che vedeva fronteggiarsi Lucia Ilardo e Marco Berry, è stata proprio Lucia la meno votata e di conseguenza è finita dritta tra le nominate della puntata. Il pubblico ha preferito salvare l'ex volto de Le Iene, che è riuscito ad integrarsi piuttosto bene nel gruppo dei concorrenti di questa edizione, tanto da suscitare anche le simpatie degli spettatori a casa.

Le nomination dei vip

Non sono mancate, ovviamente, le nomination tra gli altri concorrenti e stavolta a finire al televoto, oltre Lucia, il cui nome era già certo, sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Blu. A fare il nome di Adriana Volpe sono state ben cinque persone a partire da Paola Caruso, con la quale non c'è mai stato un rapporto idilliaco, seguita da Raul Dumistras. Il nome di Alessandra Mussolini, invece, è stato il prescelto per Antonella Elia, con cui in settimana c'erano stati scontri piuttosto accesi e anche Renato Biancardi ha deciso di votare l'ex parlamentare, ovviamente la nomination è arrivata anche da parte della stessa Adriana nei confronti di Alessandra.

Dove vedere il gf vip in diretta tv e streaming

L'appuntamento con il Grande Fratello in prima serata è il martedì e il venerdì alle ore 21:40 su Canale 5. È possibile seguire la diretta via streaming sul sito ufficiale dell'emittente, ovvero Mediaset Infinity, dove si può anche recuperare interamente la puntata.