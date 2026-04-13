Paola Caruso furiosa al GF Vip, la lite con Antonella Elia e lo sfogo: “Non è più un gioco, è cattiveria”

Nella casa del GF Vip la tensione è alle stelle: Paola Caruso ha litigato duramente con Antonella Elia e si è poi sfogata in confessionale. “Questo non è più un gioco, è cattiveria. Non sono qui per farmi insultare”, ha detto la showgirl arrabbiata.

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Tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Paola Caruso ha perso la pazienza dopo un'accesa discussione con Antonella Elia e si è sfogata in confessionale con gli autori del programma: "Questo non è più un gioco, è cattiveria". Già nelle scorsa settimane, la showgirl era stata al centro di diversi litigi, come quello con Francesca Manzini o con la stessa Elia.

A far scoppiare la scintilla è stato il momento della preparazione della cena in cucina, quando Caruso si è lamentata di non aver trovato più fette di bresaola da mangiare. "Ogni volta non mangio niente", ha infatti detto piuttosto scocciata. Poi, rivolgendosi ad Antonella Elia, ha aggiunto: "Sei tu che nascondi il cibo". "Non mi fare un attacco isterico", l'ha subito fermata la coinquilina. "Non ti sopporto Antonella, sei cattiva. Non lasci mai stare le persone. Che problema hai con me?", ha continuato Caruso. A quel punto Elia ha perso la pazienza e la discussione è degenerata: "Vai a ca**are, con questo non mi parlare più. Mangi dalla mattina alla sera. Sei maleducata, la più stro**a, non stai bene". "Odi le donne che sono diverse da te. Se ti affrontano, allora vanno male. Non hai la capacità di reggere i confronti", ha continuato Caruso.

L'ex Bonas di Avanti un altro ha poi lasciato la cucina e si è diretta verso il confessionale. Parlando con gli autori, si è sfogata e ha perso la pazienza, come poi lei stessa ha raccontato a Raimondo Todaro e Francesca Manzini: "Sono venuta qui con degli scopi precisi. Prima in confessionale ero nera, ho sbarellato di brutto. Non sono qui per farmi insultare e aggredire, ma per dimostrare chi sono davvero e quello che so fare". Il clima in Casa, secondo Caruso, sta diventando piuttosto pesante: "Non è più un gioco, è cattiveria. Sembra che si debba far uscire male qualcuno per stare meglio agli altri. Non vince chi urla di più o insulta".