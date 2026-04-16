Manuela Carriero difende il fidanzato Chiofalo: “Squallido che la ex Drusilla dubiti delle sue capacità amatorie”

Manuela Carriero è intervenuta su Fanpage.it per difendere il fidanzato Francesco Chiofalo. Il 37enne ha dichiarato a Belve di avere avuto 350 relazioni, ma Drusilla Gucci ha messo in dubbio le sue parole perché conosce le sue “capacità amatorie”.

Francesco Chiofalo, la fidanzata Manuela Carriero lo difende

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Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, è intervenuta su Fanpage.it per fare alcune precisazioni sul conto del suo compagno. L'ex tronista di Uomini e Donne ha replicato a Drusilla Gucci che ha messo in dubbio le "capacità amatorie" del trentasettenne con cui, in passato, ha avuto una relazione. Secondo Manuela Carriero è stata un'uscita di pessimo gusto. "Mettere in dubbio le ‘capacità amatorie' di un ex in un’intervista pubblica è, sinceramente, una delle cose più squallide e inutili che si possano fare", ha dichiarato a Fanpage.it.

La fidanzata di Francesco Chiofalo replica a Drusilla Gucci

Drusilla Gucci ha dichiarato di reputare inverosimile che Francesco Chiofalo abbia avuto 350 relazioni come dichiarato a Belve: "Conoscendo le sue capacità amatorie ho forti dubbi". Manuela Carriero si è detta sorpresa che una frecciatina simile sia stata fatta da una donna di cultura come Drusilla Gucci: "Mi colpisce il fatto che affermazioni simili provengano da chi rivendica spesso lauree prestigiose e la provenienza da un contesto aristocratico". La fidanzata di Francesco Chiofalo è convinta che su temi simili occorrerebbe dimostrare maggiore delicatezza: "L’intimità meriterebbe rispetto e silenzio. Soprattutto se dall’altra parte non c’è mai stata alcuna offesa, ma solo parole leggere e ironiche. Mi pare un’uscita davvero cattiva". E al riguardo ha concluso:

Fa sorridere che certi giudizi arrivino dopo relazioni durate nel tempo. Mi chiedo cosa ci abbia fatto insieme per tre anni, non l’ho mai sentita spendere parole positive nei confronti di Francesco, solo tanto odio. Tutto ciò francamente somiglia più a rancore e ricerca di attenzione che a verità.

Manuela Carriero commenta le dichiarazioni di Chiofalo a Belve

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero

Nell'intervista rilasciata a Belve, sebbene con evidente ironia, Francesco Chiofalo si è detto convinto che tutte le sue ex fidanzate siano ancora innamorate di lui. Su questo punto, Manuela Carriero ha chiarito a Fanpage.it: "Conoscendolo bene posso dire con certezza che abbia detto ‘Sono tutte ancora innamorate di me' per dare una giustificazione ironica alle continue frecciatine social ricevute dopo la rottura con le sue ex". La trentacinquenne non ha dubbi: "Quando una persona non prova più alcun sentimento, rancore, risentimento o interesse difficilmente sente il bisogno di esporsi con allusioni velenose sui social". Dunque, dal suo punto di vista, le frecciatine delle ex all'indirizzo di Chiofalo sarebbero un chiaro segnale della presenza di un sentimento – positivo o negativo – nei confronti dell'uomo. Manuela, tuttavia, aggiunge che ciò che ha detto Francesco Chiofalo ha anche un fondamento nella realtà: "Posso confermare che alcune sue ex ci hanno provato in modo esplicito con lui all’inizio della nostra frequentazione", ma preferisce non fare i nomi. E riguardo al comportamento di queste donne ha concluso: "Non so se sia peggio chi sputa nel piatto in cui ha mangiato o chi fa falsi complimenti".