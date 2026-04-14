Francesco Chiofalo a Belve: “Mi chiamano il nero e non per il colore della pelle. Ho perso il conto dei ritocchi”
Francesco Chiofalo ospite della puntata di Belve di martedì 14 aprile. Francesca Fagnani fatica a portare a termine l'intervista, presa dalle risate e dai suoi racconti surreali. "Sono stato un po' parsimonioso", dice in riferimento alle 350 relazioni che spiega di aver avuto: "Mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle, diciamo che sono esuberante da quel punto di vista".
Non ha alcun dubbio che qualsiasi ex fidanzata rivoglia avere: “so’ convinto che se faccio un gesto me le ripiglio!”. Al momento, all'attivo come relazioni storiche e mediatiche ha Selvaggia Roma, Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Fidanzato con Manuela Carriero, convive felicemente con lei dopo aver avuto l'ennesimo scontro a mezzo stampa con Drusilla, al suo fianco per qualche tempo.
Sulla chirurgia estetica, alla quale è ricorso in diverse occasioni, talmente tante da "aver perso il conto. Orecchie, naso, zigomi e denti… Sembra che c'ho una tazzina di latte in bocca", non ha dubbi sull'essere stato affascinato dalla possibilità di risultare uno un po' "sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato”. Anche l'occhio azzurro alla fine sembra voler essere stato un richiamo al Principe tanto ricalcato nelle favole di un tempo e ormai del tutto anacronistico.
L’influencer ribadisce la volontà di candidarsi a sindaco di Roma e risponde alle domande della giornalista, presentando le sue idee per la città. E Fagnani commenta divertita gli dice: “Ci mancava solo questa”. Spazio poi alla presunta lobby dei comici, a momenti più toccanti e sensibili come il bullismo subito a scuola e la paura legata alla scoperta di un tumore. Proprio questo argomento lo ha sottoposto a una grande attenzione mediatica dopo il tumore al cervello affrontato sotto le telecamere de Le Iene nel 2019 e la massa nei condotti nasali che nel 2022 lo ha portato a dover subire un altro piccolo intervento e all'esame istologico. Sulla domanda finale su chi porterebbe in vita per un ultimo saluto, fa crollare definitivamente la conduttrice, prima sbagliando i congiuntivi e poi chiedendo in maniera convinta: "è una domanda un po' larga, è una metafora o tipo uno zombie?".