Francesco Chiofalo con il viso tumefatto dopo l’operazione: “Il naso è distrutto ma sto bene” L’operazione al viso di Francesco Chiofalo è andata bene: il volto televisivo, nonostante il viso tumefatto e il naso sporco di sangue, racconta di stare bene. Ora attende l’esame istologico della massa che gli hanno rimosso.

A cura di Gaia Martino

Francesco Chiofalo ieri si è sottoposto ad un intervento al viso: ha dovuto rimuovere una massa sconosciuta che gli avevano trovato nei condotti nasali. Un nuovo ostacolo da superare per il volto televisivo reduce dall'avventura a La Pupa e il Secchione che nel 2019 si è già dovuto sottoporre ad un delicato intervento per rimuovere un tumore al cervello. Non sono giornate facili per lui, le ha raccontate ai fan attraverso le IG story. Nelle ultime ore ha fatto sapere che l'operazione è andata bene, ora combatte contro la perdita di sangue dal naso.

Le parole di Francesco Chiofalo dopo l'intervento al viso

Gli hanno rimosso la massa sconosciuta che gli avevano trovato nei condotti nasali e sono riusciti a farla uscire dal naso, senza dovergli aprire il viso. Francesco Chiofalo dopo l'intervento ha raccontato ai suoi follower come sta adesso:

Purtroppo non ho una bella cera, l'intervento è andato bene. Mi hanno fatto uscire la massa dal naso, si può dire che sono stato fortunato da questo punto di vista. Il naso è distrutto, perdo sangue. Sono ancora un po' preoccupato, sto aspettando l'esame istologico per capire cos'era questa massa. Io spero per il meglio.

Nel mostrarsi in primo piano, in molti gli hanno chiesto perché non pulisse il suo naso dal sangue. Così l'ex "lenticchio" di Temptation Island del 2017 ha spiegato:

Appena pulisco il naso scende tutto, non posso mettere bende perché la ferita è all'interno. Devo rimanere senza così che la cicatrice si chiuda in fretta facendo passare aria.

Francesco Chiofalo e i problemi di salute

Non è un periodo facile per Francesco Chiofalo. A poche ore dall'intervento a cui si è sottoposto ieri, il volto televisivo si è sfogato con i suoi fan raccontando di essere giù di morale. Già nel 2019 ha dovuto lottare contro un tumore al cervello, si sottopose ad una delicata operazione durata 7 ore. Ora il nuovo ostacolo gli ha aperto la memoria a quei ricordi passati: