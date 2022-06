Francesco Chiofalo in ospedale per un intervento al viso: “La paura c’è ma affronterò anche questa” Francesco Chiofalo torna in sala operatoria per un’operazione al viso, deve rimuovere una massa di origine sconosciuta che gli hanno trovato nei condotti nasali: “Rivedermi qui per l’ennesima operazione mi fa sentire sfortunato”.

A cura di Gaia Martino

Francesco Chiofalo torna in sala operatoria. Questa mattina il celebre volto televisivo, pupo nell'ultima edizione de La Pupa e Il Secchione andata in onda, si trova all'Ospedale San Camillo di Roma per sottoporsi ad una nuova operazione, al viso. Ieri mattina faceva sapere le sue condizioni di salute: "Dovrò affrontare un intervento chirurgico al viso per asportare la massa nera di origine sconosciuta che mi hanno trovato nei condotti nasali, per poi poter fare l'esame istologico per capire di cosa si tratta". Dopo aver fatto dei test pre operatori, si è recato in ospedale per l'intervento: attraverso le IG story Francesco Chiofalo ha raccontato cosa sta vivendo.

Francesco Chiofalo in ospedale per un'intervento al viso

Francesco Chiofalo ha comunicato ai suoi fan di dover tornare in sala operatoria. Nel 2019 ha avuto una delicata operazione al cervello per rimuovere un tumore. Ora un nuovo ostacolo. Ieri ha annunciato di doversi sottoporre ad un intervento al viso per rimuovere una massa nera di origine sconosciuta che gli hanno trovato nei condotti nasali. Ha reso pubblica anche la risonanza magnetica che mostra "l'intruso", che ora deve essere rimosso ed analizzato.

Dopo i test pre operatori, ha fatto sapere di essere in grado di sottoporsi all'operazione. Ha aggiunto su Instagram:

Inutile dire che sono giù di morale, preferivo non dover affrontare tutto questo. Non mi spaventa l'intervento ma il responso dell'esame istologico che avrò tra un mese. Reduce dall'intervento che ho avuto anni fa per il tumore al cervello, la paura di avere nuovamente una brutta notizia c'è. Devo affrontare anche questa prova, mi auguro che tutto vada per il meglio.

Le parole prima dell'intervento

Questa mattina Francesco Chiofalo si è preparato per l'operazione al viso. Con indosso gli abiti della sala operatoria, ha salutato i fan spiegandogli che tornerà sui social non appena si sentirà meglio. Con il viso sconsolato, il volto televisivo ha espresso le sue sensazioni: