Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo: “Avrei voluto impedirgli l’intervento agli occhi”

Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, è stata ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo, dove ha commentato i numerosi interventi a cui si è sottoposto il compagno.

Ospite della puntata di martedì 21 aprile de La Volta Buona è stata Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, divenuto ormai un fenomeno televisivo dopo la sua intervista a Belve della scorsa settimana. Nel salotto di Caterina Balivo, l'ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne ha parlando anche di come non condivida certe scelte del compagno, soprattutto in fatto di chirurgia estetica.

Manuela Carriero commenta gli interventi estetici del fidanzato Francesco Chiofalo

Manuela Carriero viene accolta nel salotto del programma tv di Rai1, per raccontare la sua storia con Francesco Chiofalo, il cui comportamento ha fatto più volte discutere: "Diciamo che io sono la sua fidanzata, ma sono anche la sua prima hater, battibecchiamo moltissimo, litighiamo". Patito di chirurgia estetica al punto da sottoporsi a un intervento per cambiare il colore degli occhi, il personaggio diventato noto anni addietro per la sua partecipazione a Temptation Island, ha già anticipato che vorrebbe sottoporsi a nuovi interventi chirurgici, che la sua fidanzata è pronta a commentare: "Sono contrarissima al tatuaggio che andrà a fare. E l'allungamento delle gambe non se ne parla proprio finché sarà con me, se l'avessi conosciuto prima gli avrei impedito di fare l'intervento agli occhi" e poi aggiunge: "Sono favorevole alla chirurgia estetica, ma fino a un certo punto".

In merito agli interventi estetici, Manuela Carriero aggiunge anche una considerazione che ha a che fare con le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi, ospite della precedente puntata de La Volta Buona, in cui aveva parlato di Chiofalo, col quale è stata fidanzata qualche tempo fa. Carriero, in maniera molto tranquilla, ha però contestato l'utilizzo di alcune parole da parte della modella: "Nel dire che quando stava con lei era più sano, ecco in quello non mi è piaciuto. Il riferimento era comunque agli interventi estetici, Antonella non la conosco, mi piacerebbe conoscerla, ma è chiaro che magari dietro quegli eccessi c'è qualcosa di più".

Francesco Chiofalo è un fenomeno post Belve

Non che prima non fosse conosciuto, soprattutto nel mondo dei social, ma Francesco Chiofalo dopo l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani, dove ha mostrato un lato inedito di sé, è diventato un vero e proprio fenomeno. A raccontarlo è lui stesso, che sul suo profilo Instagram ha condiviso anche le richieste che gli sono state fatte dopo la trasmissione: "Mi chiamano per annusarmi i piedi" racconta. Tanta la sorpresa nel mostrare la sua irriverenza che, a quanto pare, la giornalista di Rai2 lo vorrebbe in trasmissione in un cameo per ogni puntata, non è chiaro se si tratti di indiscrezioni o se, invece, il romano tornerà davvero.