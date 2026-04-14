Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero: dallo scontro con Drusilla Gucci alla convivenza

Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero

Francesco Chiofalo è tra i personaggi che si racconteranno nella puntata di Belve di martedì 14 aprile. Quanto alla sua vita privata, è fidanzato con Manuela Carriero, ex volto di Temptation Island e ex tronista di Uomini e Donne. La loro relazione è iniziata nell'agosto del 2024. Dunque stanno insieme da circa due anni. Attualmente convivono. Quando Fanpage.it rese pubblica la loro relazione, arrivò la dura reazione dell'ex fidanzata di Chiofalo, Drusilla Gucci. In molti accusarono l'uomo di averla tradita. Circostanza che Francesco smentì. Ma andiamo con ordine.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero insieme dal 2024

Era l'agosto del 2024 quando Fanpage.it parlò della relazione tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo. I due erano stati avvistati in un lido a San Benedetto del Tronto, in atteggiamenti di evidente complicità. Quella sera era presente anche Carlo Marini, corteggiatore di Manuela nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Un incontro fortuito che scatenò una scenata di gelosia da parte di Chiofalo che, quella sera, dopo avere discusso con Manuela ebbe anche un confronto con Carlo Marini (vedi video in alto, ndr). La notizia del flirt in corso tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero scatenò la reazione di Drusilla Gucci, che aveva da poco concluso una relazione con il trentasettenne.

Lo sfogo dell'ex Drusilla Gucci

Drusilla Gucci, ex fidanzata di Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci, dopo avere appreso della relazione tra Manuela Carriero e il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, pubblicò uno sfogo sui social. Accusò l'ex tronista di essersi finta sua amica e di averle assicurato che Francesco non fosse il suo tipo, salvo poi avere un flirt con lui: "Prendete quel genere di donna che fa l'amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il suo tipo. Poi però, magicamente, appena vi lasciate diventa il suo uomo ideale. Avete presente la categoria? Come le definireste?". Dal canto suo, Manuela Carriero assicurò di non avere mai avuto un rapporto di amicizia con Gucci. Inoltre, dichiarò di avere sempre spinto Francesco a trovare un punto di incontro con Drusilla per salvare il loro rapporto: "Lei lo ha lasciato, lo ha denigrato e insultato su tutti i social".

L'inizio della convivenza dopo la conferma della relazione

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero

Dopo un inizio un po' burrascoso, Francesco Chiofalo e Manuela Carriero confermarono la loro relazione in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. In quell'occasione, Chiofalo replicò anche a coloro che l'accusavano di avere tradito Drusilla Gucci. Assicurò di avere frequentato a lungo Manuela per motivi lavorativi. L'interesse sentimentale sarebbe maturato solo successivamente: "Più di una persona sta insinuando che io e lei ci vedessimo quando stavo con Drusilla. Assolutamente no. Ci vedevamo per motivi lavorativi, non per motivi personali". Oggi i due sono ancora felicemente fidanzati e convivono a Roma.