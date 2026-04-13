Francesca Fagnani pazza di Chiofalo a Belve: l’intervista e l’ipotesi del ritorno nelle prossime puntate

Francesco Chiofalo a Belve. Secondo quanto apprende Fanpage.it, la sua spontaneità avrebbe colpito Francesca Fagnani e gli addetti ai lavori del programma di Rai2 tanto che si starebbe valutando se farlo tornare nelle restanti puntate. La sua intervista andrà in onda martedì 14 aprile alle ore 21:20.

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Francesco Chiofalo è tra gli ospiti di Belve di martedì 14 aprile. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai2. L'influencer ed ex volto di Temptation Island ha ufficializzato la sua presenza con una serie di scatti pubblicati sui social. Uno in particolare lo ritrae in posa accanto a Francesca Fagnani, mentre la giornalista si copre il viso simulando una certa rassegnazione: "La sua faccia dice tutto, ho fatto un casino". Un modo per creare hype? Forse no. Anche a Fanpage.it risulta che l'intervista del trentasettenne sia stata insolitamente esilarante. Avrebbe divertito a tal punto la conduttrice che si starebbe ragionando sull'ipotesi di un suo ritorno nelle restanti puntate.

Francesco Chiofalo a Belve: il retroscena sull'intervista

Nei giorni scorsi, sui social, sono esplose le polemiche per la scelta di Francesca Fagnani di intervistare personaggi come Zeudi Di Palma che, secondo una fetta di pubblico, non meriterebbero un palcoscenico importante come la trasmissione Belve in quanto privi di particolari talenti. La presenza di Francesco Chiofalo potrebbe causare la stessa ondata di indignazione. Ma conta di più il curriculum o la capacità di intrattenere il pubblico con la propria storia? Parliamoci chiaro, nelle passate edizioni abbiamo assistito al racconto di personaggi con una carriera prestigiosa, ma che una volta seduti sullo sgabello suscitavano solo sbadigli. Secondo quanto apprendiamo, l'intervista di Chiofalo sembrerebbe andare in una direzione molto diversa.

Fonti vicine al programma di Rai2 assicurano che si tratterà di un momento di televisione esilarante. L'umorismo del fidanzato di Manuela Carriero sarebbe andato a segno più volte facendo ridere di gusto Francesca Fagnani. Anche per questo, l'intervista sarebbe stata insolitamente lunga rispetto al solito. Martedì sera, seguendo la puntata in diretta, capiremo quanto verrà tagliato.

Francesca Fagnani colpita dall'umorismo di Chiofalo

Con la sua spontaneità Francesco Chiofalo avrebbe colpito positivamente la conduttrice Francesca Fagnani e gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di assistere all'intervista. Addirittura si vocifera che in questi giorni si stia ragionando sull'ipotesi di un suo possibile ritorno nelle restanti puntate di questa edizione di Belve. Per lui un piccolo ruolo divertente per intrattenere il pubblico del programma di Rai2. La decisione definitiva dovrebbe essere presa in queste ore. Al netto di questo probabile nuovo impegno televisivo, vedremo sicuramente Francesco Chiofalo su Amazon Prime nel reality The Fifty.

Chi è Francesco Chiofalo: Temptation Island e l'amore con Manuela Carriero

Francesco Chiofalo si è fatto conoscere dal pubblico di Canale5 partecipando a Temptation Island. Era il 2017 quando decise di intraprendere il viaggio nei sentimenti con Selvaggia Roma. Così si guadagnò il soprannome "Lenticchio", nomignolo affettuoso con il quale la sua compagna si rivolgeva a lui. La loro storia d'amore andò in frantumi.

Successivamente Chiofalo ha intrapreso una relazione con Antonella Fiordelisi, poi con Drusilla Gucci. Attualmente convive con la compagna Manuela Carriero, anche lei ex concorrente di Temptation Island. Chiofalo è apparso saltuariamente in TV e ha fatto parlare di sé per alcuni interventi a cui è ricorso come la cheratopigmentazione per cambiare il colore degli occhi.