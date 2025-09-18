Nel nuovo reality di Amazon anche Shaila Gatta e Helena Prestes: gli animali e il giallo sul premio da 50mila euro

Nel nuovo reality di Amazon Prime ben 50 concorrenti. Il titolo provvisorio, The Social Hero, sarebbe stato modificato in The Fifty. Le riprese in un castello tra personaggi vestiti di nero e con maschere di animali e prove da superare. Ecco cosa ha appreso Fanpage.it sul cast e sul meccanismo del programma che andrà in onda in primavera.

In questi giorni, Amazon Prime sta registrando un nuovo reality. Nei giorni scorsi, Fanpage.it ha svelato i primi dettagli. Oggi è in grado di aggiungere altre informazioni. Partiamo dal titolo provvisorio. Inizialmente il nome scelto per il programma prodotto da Banijay era The Social Hero. Secondo quanto ci risulta, sarebbe stato sostituito con The Fifty. Non è dato sapere se questo titolo resterà fino alla messa in onda in primavera. Ma perché The Fifty? Ebbene, i concorrenti sono cinquanta con eliminazioni continue. Le prime informazioni ottenute da Fanpage.it sembrano tracciare il quadro di un programma che potrebbe rivelarsi molto interessante. E spunta anche l'ipotesi di un premio da 50mila euro per un follower degli influencer/concorrenti.

Nel nuovo reality di Amazon Prime 50 concorrenti: chi c'è nel cast

Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato una parte del cast del nuovo reality targato Amazon Prime. Oggi siamo in grado di aggiungere altri nomi al nutrito gruppo dei concorrenti. Tra i cinquanta componenti del cast, ci sarebbero anche Shaila Gatta, Helena Prestes, Antonella Elia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia e tanti altri. Vediamo, dunque, alcuni dei concorrenti che sarebbero nel cast di The Fifty secondo quanto ci hanno rivelato alcune fonti:

Helena Prestes;

Shaila Gatta;

Antonella Elia,

Eva Grimaldi,

Imma Battaglia;

Floriana Secondi;

Valerio Mazzei;

Edoardo Esposito (Sespo);

Alex Caniggia;

Francesca Cipriani;

Niccoló e Matteo Porta;

Federico Fashion Style;

Francesco Chiofalo;

Drusilla Gucci;

Antonella Mosetti;

Mila Suarez;

Maika Randazzo;

Francesco Nozzolino;

Alessia Pascarella;

Tony Renda;

Jenny Guardiano;

Paola Caruso;

Matteo Diamante;

Il Musazzi.

Alcuni di loro sono già stati eliminati e dunque sono tornati attivi sui social o hanno ripreso i loro impegni lavorativi. Nel cast anche numerosi content creator che hanno grande seguito su TikTok. Ma anche qualche volto di OnlyFans. Nei giorni scorsi, vi avevamo svelato anche il compenso previsto per i personaggi.

The Fifty, i giochi, le maschere degli animali e il montepremi da 50mila euro

La registrazione del reality ha avuto inizio il 15 settembre e si protrarrà fino a lunedì 22 settembre. Le riprese sono in un castello. Secondo quanto apprendiamo, i concorrenti dormirebbero in grandi camere in gruppi da minimo dieci persone. Con i cinquanta concorrenti ci sarebbero anche dei personaggi vestiti di nero che indossano maschere che richiamano a diversi animali: cani, conigli, volpi. Questi si occuperebbero di scortare i membri del cast fino all'area dedicata alle prove. Poi, ci sarebbe la figura del leone, che con la maschera e una voce contraffatta tesse le fila di quanto accade nel castello. I concorrenti si sfidano attraverso prove di squadra. Tra i giochi, quello della sedia (quindi trovare un posto prima di rischiare di rimanere in piedi) o gonfiare dei palloncini fino a farli scoppiare o ancora introdursi in una gabbia con appositi occhiali che coprono la vista e tentare di trovare l'uscita. Chi vince può indicare i nomi delle persone da mettere a rischio di eliminazione. Abbiamo appreso che in palio ci sarebbe anche un montepremi da 50mila euro, che a seconda delle sfide perse può diminuire. Non è chiaro come verrà assegnato questo premio. Secondo alcune fonti, i soldi sarebbero destinati a un follower del vincitore del gioco.