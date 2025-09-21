Simona Ventura e le novità del GF: “Si è concorrenti solo varcando la porta rossa”, poi la conferma degli opinionisti

Ospite della puntata di Verissimo di domenica 21 settembre è stata Simona Ventura. La conduttrice si prepara alla conduzione del suo primo Grande Fratello, in onda con la prima puntata lunedì 29 settembre e nel salotto di Silvia Toffanin rivela alcune novità di questa edizione completamente dedicata ai nip, proprio come 25 anni fa, quando per la prima volta il reality arrivò in tv. Durante la puntata sono stati presentati due concorrenti: Matteo e Anita, ed è arrivata anche la conferma dei tre opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

La proposta della conduzione del Grande Fratello

Simona Ventura è stata per un periodo la regina dei reality televisivi, soprattutto dell'Isola dei Famosi, format che portò al successo e al quale ha anche participato come concorrente, ma parlando di questa nuova avventura televisiva si dice emozionata: "Sono 14 anni che non faccio reality" ammette nella chiacchierata con Silvia Toffanin, alla quale racconta come è arrivata la proposta del Grande Fratello:

Durante l’Isola, mentre facevo l'opinionista, sono arrivati i dirigenti chiedendomi se volevo fare i provini per un nuovo reality, io faccio questi provino per un reality che secondo me è molto benne, cioè la Fattoria, ma poi mi hanno detto che era il Grande Fratello. Non ci credevo.

Parlando della preparazione al programma, la conduttrice rivela: "C’è tanto entusiasmo intorno a noi, c’è tanta fiducia che non vogliamo deludere".

Le novità di questa edizione del reality di Canale 5

Nuova edizione e quindi novità in arrivo. Lo annuncia Simona Ventura che, infatti, introduce un primo dettaglio che rende il programma diverso dagli altri anni e cioè l'ingresso nella casa più spiata d'Italia:

Ricordatevi che si è concorrenti solo nel momento in cui si varca la porta rossa, quindi possono essere tanto concorrenti quanto no. Ci sono tante età da 19 anni fino ai 50, di persone che avrebbero potuto lasciarsi andare e non l’hanno fatto, e questa cosa ci piace molto.

E, a proposito di chi prenderà parte allo show, Ventura ha annunciato che ci saranno delle piccole clip introduttive che prepareranno il pubblico alla messa in onda: "Abbiamo dato degli indizi sui social, che sono persone comuni, sono persone che hanno una grande personalità, storie da raccontare, da domani dopo il Tg5 delle 13 conoscerete gli altri concorrenti con alcune pillole".

La conferma degli opinionisti e la presentazione di due concorrenti

Nel frattempo, nel corso della puntata vengono resi noti i nomi di due concorrenti, Matteo e Anita. Il primo è un ex pugile di 47 anni, mentre la seconda ha 26 anni e fa piercing. Arriva, poi, la conferma degli opinionisti che accompagneranno Simona Ventura: