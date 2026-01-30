Svelato il cast che avrebbe voluto Signorini per il Grande Fratello: Todaro, Elia e Zenga i possibili sopravvissuti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la notizia ufficiale del via al Grande Fratello Vip, è tempo di capire chi parteciperà al format. Davide Maggio ha rivelato in esclusiva l'elenco completo dei concorrenti che Alfonso Signorini aveva sottoposto a Mediaset prima del suo addio al programma. I concorrenti, 23 in tutto, avrebbero dovuto popolare la casa più spiata d'Italia settimane prima del via, con uno stile e una modalità rinnovata. Ora la domanda è: il cast sarà confermato in toto o ci saranno dei tagli? Secondo quanto apprende Fanpage.it tre di questi nomi potrebbero comunque entrare nella versione targata Ilary Blasi.

La rivoluzione del format

Il progetto di Signorini prevedeva cambiamenti strutturali inediti per il reality. Secondo quanto scrive Davide Maggio, l'ingresso dei concorrenti sarebbe avvenuto con una settimana di anticipo rispetto al debutto televisivo, consentendo al pubblico di seguirli su Mediaset Extra in modalità h24 prima ancora della prima puntata ufficiale. L'aspetto più interessante riguardava l'architettura delle puntate. Due blocchi separati: il primo con le dinamiche canoniche del reality, il secondo trasformato in un confronto aperto con opinionisti, analisti e familiari dei protagonisti. Ogni segmento avrebbe avuto i suoi commentatori fissi.

L'elenco completo dei concorrenti

La rosa che Alfonso Signorini aveva presentato a Pier Silvio Berlusconi comprendeva ventitré personalità, scelte per rappresentare uno spaccato variegato del mondo dello spettacolo e dei social:

Walter Zenga

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Karina Cascella

Antonella Elia

Adriana Volpe

Marco Berry

Ringo

Anna La Rosa

Rettore

Ilona Staller

Francesca Manzini

Sara Gaudenzi

Antonio Sabato

Andrea De Paoli

Mariano Gallo (Priscilla)

Martina De Ioannon

Gianmarco Steri

Armando Incarnato

Carlotta Ferlito

Monica Contraffatto

Enes Atak

Sahin Vural

In aggiunta, due profili erano stati sondati ma non avevano ancora confermato: Donna Imma Polese e Vincenzo Schettini, il professore diventato fenomeno virale con i suoi contenuti scientifici. Non tutti sarebbero entrati. La selezione finale dipendeva da disponibilità, compensi e compatibilità con i calendari personali, considerando che al momento della proposta mancavano ancora date e cifre definitive. Accanto ai nomi principali, esisteva una lista di riserve destinata a garantire la presenza della componente "giovani e social". Tra questi: Emanuele Caselli, Cosmary Fasanelli, Megghi Galo, Ibiza Altea, Jhonatan Mujica, Christian Mujica, Barbara Prezja, Alessia Scita, Natalio Simionato.

Il trio blindato: perché Todaro, Elia e Zenga potrebbero farcela

Secondo fonti interne, tre profili dell'elenco originario avrebbero concrete possibilità di entrare comunque nel cast della versione condotta da Ilary Blasi: il ballerino Raimondo Todaro, l'opinionista Antonella Elia e l'ex portiere Walter Zenga. Non è escluso che i ventitré possano alla fine essere confermati in blocco, tra titolari e riserve. È opportuno ricordare che il cast sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini, ma con Maria De Filippi che avrebbe affiancato il direttore di Chi nella costruzione di questo ventaglio di personalità.

La questione adesso è semplice: la produzione opterà per un azzeramento totale o recupererà selettivamente alcuni elementi del casting precedente? Con la partenza fissata per marzo, i margini temporali per assemblare un gruppo completamente inedito, quindi per fare tabula rasa delle scelte fatte, sono molto ristretti. I prossimi giorni chiariranno questi aspetti.