La madre di Omer Elomari in aereo per la prima volta per la finale del GF, ma il figlio è il primo eliminato

Omer Elomari ha visto sfumare la possibilità di vincere il Grande Fratello 2025 a poche ore dal momento in cui, nella Casa del reality show condotto da Simona Ventura, si sarebbero spente le luci. Il concorrente siriano ha vissuto questa edizione da protagonista ma, per un soffio, non è riuscito a salire sul podio. Nel corso della finale del GF, andata in onda il 18 novembre, si è classificato quarto, ricevendo però in diretta una sorpresa tanto inaspettata quanto emozionante: l’arrivo della madre nella Casa.

La madre di Omer Elomari nella Casa del GF

Poco prima che Simona Ventura annunciasse l’esito del televoto che chiedeva al pubblico di salvare uno tra Omer e Jonas Pepe, il concorrente ha potuto riabbracciare la madre. La donna ha preso un aereo per la prima volta nella sua vita pur di raggiungere l’Italia e abbracciare il figlio.

“Erano tre mesi che non sentivo la voce di mia madre. Mi ha detto che sono la sua anima e il battito del suo cuore, che è orgogliosa di me e che trae forza da me anche quando sono lontano”, ha dichiarato Omer, visibilmente commosso, stringendo tra le braccia una delle persone più importanti della sua vita davanti alle telecamere.

Entrata nella Casa, la madre ha commentato di trovarlo dimagrito, ma ha aggiunto di continuare a vederlo come l’uomo più bello del mondo. Omer ha confermato sorridendo e ha rimproverato scherzosamente la conduttrice: “Certo che sono dimagrito, non ci date da mangiare”.

Omer Elomari vive in Italia da un anno

Alla sua prima esperienza televisiva con la partecipazione al Grande Fratello, Omer si è trasferito in Italia circa un anno fa. Nato a Damasco, in Siria, è fuggito dal Paese quando aveva appena 11 anni a causa della guerra. Vive a Sondrio e, prima di entrare nella Casa, lavorava come consulente aziendale.

La madre e le sue due sorelle, rimaste in Turchia, hanno affrontato una separazione durata circa tre mesi. Nonostante questo, la donna ha accettato di volare fino in Italia pur di poter riabbracciare il figlio, regalando al pubblico uno dei momenti più intensi della finale.