Grande Fratello, Flaminia e Ivana eliminate: sei concorrenti in nomination

Doppia eliminazione nella puntata del 17 novembre del Grande Fratello: Flaminia e Ivana hanno dovuto lasciare la Casa. In nomination sei concorrenti: l’esito del prossimo televoto decreterà il primo finalista.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del 17 novembre del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e in onda su Canale 5, due concorrenti sono stati eliminati. Flaminia Romoli e Ivana Castorina sono state definitivamente eliminate dal gioco. Sei concorrenti sono finiti in nomination: l'esito del prossimo televoto decreterà il primo finalista dell'edizione. Nel corso della diretta, Mattia ha affrontato faccia a faccia la fidanzata Carlotta, che credeva lo avesse lasciato, mentre Marina La Rosa è stata una ospite speciale.

Chi è stato eliminato nella puntata del 17 novembre

Flaminia Eboli e Ivana Castorina sono state le concorrenti eliminate della puntata del 17 novembre del Grande Fratello. Flaminia ha perso al televoto, aperto la scorsa settimana contro Domenico, Francesca e Simone, Giulia e Rasha. Nel corso della diretta, poi, è stato aperto un altro televoto flash che ha decretato il secondo addio alla casa. Ad avere la peggio è stata Ivana Castorina.

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nel corso della nona puntata del Grande Fratello è arrivato il momento delle nomination. I concorrenti le hanno eseguite con il meccanismo dei piramidali, eccetto Mattia Scuderi, immune della serata. I concorrenti più nominati dai loro inquilini sono stati Francesca Carrara, Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Rasha Younes. Uno tra loro, nella prossima puntata, sarà eletto primo finalista dell'edizione.

Cosa è successo nella puntata del 17 novembre

Nella puntata del 27 ottobre del Grande Fratello spazio al confronto tra Mattia e la fidanzata Carlotta, che ha voluto confrontarsi con il compagno riguardo la sua vicinanza alla coinquilina Grazia. Marina La Rosa è entrata come ospite, in qualità di psicologa, e ha avuto modo di parlare con Domenico e approfondire la natura dei suoi sentimenti per Valentina. Acceso scontro tra Simone e Rasha, che ha messo in dubbio la veridicità della loro ship.