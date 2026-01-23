Stop al GFVip, incertezza a Mediaset: “Stiamo ancora valutando”. L’audio arrivato a Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l’annuncio di Fanpage.it circa la decisione di non mandare in onda la prossima edizione del GF Vip, dagli ambienti Mediaset trapela una certa confusione. Nel corso della prima puntata di Non è la tv, il nuovo format live del gruppo sbarcato su YouTube, è arrivato un annuncio preciso: il reality, condotto fino allo scorso anno da Alfonso Signorini, non tornerà in onda a marzo come previsto.

A distanza di qualche ora dall’annuncio, una nota pubblicata da Ansa sembrerebbe smentire la notizia data a Non è la tv. “Da ambienti Mediaset trapela che sul futuro del Grande Fratello non ci sono ancora certezze. Nessuna scelta è stata formalizzata e quanto circolato nelle ultime ore viene definito privo di fondamento. La decisione arriverà solo dopo aver valutato progetto editoriale e cast”, è la notizia trapelata da fonti vicine a Mediaset. Tradotto: l’azienda sarebbe in attesa di valutare cast e progetto prima di dare il benestare alla messa in onda.

Non una smentita in piena regola, dunque. Peraltro, apparirebbe piuttosto complesso per qualsiasi produzione valutare un cast – con i provini e i contratti a esso collegati – per poi decidere solo in un secondo momento se dare o meno vita al progetto televisivo per cui quel cast è stato costruito.

Leggi anche Nessuna trattativa tra il Grande Fratello e Rita De Crescenzo: la tiktoker non sta per entrare nella Casa

L’audio della notizia arrivata a Fanpage.it

Fanpage.it e Non è la tv, tuttavia, ribadiscono quanto appreso nelle scorse ore da fonti attendibili. La genesi della notizia – per i curiosi – era stata raccontata ieri in diretta nel corso della prima puntata del format ed è la seguente. Nel pomeriggio del 22 gennaio era comincia a circolare un’indiscrezione relativa alla possibilità che il GF Vip fosse saltato. Era seguito un corposo giro di telefonate a quanti lavorano vicino al programma, senza che l’indiscrezione trovasse conferma.

Poco prima dell’inizio della diretta, però, riceviamo per sbaglio un messaggio destinato a qualcun altro. Nel messaggio in questione viene confermata la decisione di non mandare in onda la prossima edizione del reality. Una comunicazione che riportiamo pochi minuti dopo in diretta.

Il caos che ha investito il GF Vip dopo lo scontro tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini

A contribuire ad avvelenare l’aria intorno al reality è stata senza ombra di dubbio la querelle nata tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Uno scontro che ha spinto il conduttore e giornalista ad autosospendersi in attesa che la vicenda sia chiarita in tribunale. Ciò nonostante, i lavori per riportare in tv un prodotto che, nella versione con i famosi, garantisce alla rete uno zoccolo duro di almeno 2 milioni di spettatori a puntata sono andati avanti. Questo ha giustificato anche i contatti con Ilary Blasi (come anticipato dal collega Gennaro Marco Duello) in vista di un possibile ritorno alla conduzione. Fino alla decisione finale, arrivata poche ore fa: almeno per questa stagione televisiva, il programma non andrà in onda.