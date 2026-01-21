Caso Signorini: dopo la denuncia di Antonio Medugno indagato anche l’ex manager Alessandro Piscopo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In seguito alla denuncia per violenza sessuale ed estorsione presentata da Antonio Medugno a carico di Alfonso Signorini, i pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis hanno iscritto nel registro degli indagati anche Alessandro Piscopo, ex manager del concorrente dl Grande Fratello Vip.

Piscopo era stato pubblicamente accusato dal modello di avere fatto pressioni affinché il rapporto tra il conduttore del GF Vip e il suo assistito si concretizzasse. Una versione dei fatti che il manager ha smentito con forza, spiegando di avere più volte chiesto a Medugno se fosse certo di volte proseguire il rapporto epistolare con Signorini, come testimoniato dallo screenshot di una chat pubblicata da Piscopo sui social, chat nella qual si legge il manager chiedere a Medugno “se non ce la fai, dimmi stop e ce ne fo**e di tutto”. Un messaggio cui il modello smurerebbe rispondere: “Fa niente, non c’è niente di insopportabile”.

La chat tra Piscopo e Medugno pubblicata su Instagram dal manager

È stato Piscopo a consegnare a Corona parte delle chat tra Medugno e Signorini

Era stato lo stesso Piscopo a consegnare a Fabrizio Corona parte del chat tra il modello e il conduttore del GF Vip salvate sul suo telefono. Come dichiarato dal manager a Fanpage.it nelle prime battute di questa vicenda, sarebbe stato lo stesso Antonio – nel corso della sua prima telefonata con il protagonista di Falsissimo – a dirgli di rivolgersi a lui affinché confermasse la sua versione di questa vicenda, anticipandogli perfino che Piscopo avrebbe conservato le chat intercorse con Signorini.

Indagati anche Alfonso Signorini e Fabrizio Corona

Anche Alfonso Signorini e Fabrizio Corona risultano indagati nell'ambito di due procedimenti differenti che fanno riferimento alla stessa vicenda. L'ex conduttore del GF – che ha deciso autonomamente di autosospendersi dai suoi impegni televisivi – risulta indagato per violenza sessuale ed estorsione in seguito alla denuncia sporta da Medugno. Corona, invece, è stato denunciato da Signorini per revenge porn dopo la pubblicazione della prima puntata di Falsissimo relativa a questa storia.