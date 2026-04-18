Vito Coppola denuncia Alfonso Signorini per abusi sessuali dopo Medugno: indaga la Procura di Roma

Nuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini, già accusato di violenze sessuali e estorsione da Antonio Medugno. Dopo le anticipazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, anche Vito Coppola ha denunciato l’ex conduttore del Grande Fratello. La Procura di Roma ora indaga per presunti abusi e promesse di ingresso nel reality in cambio di favori.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il caso Medugno che ha travolto negli scorsi mesi Alfonso Signorini si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario. Come riportato da Repubblica, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo a seguito della denuncia presentata da Vito Coppola, che aveva già raccontato a Falsissimo di aver subito avances dal conduttore in cambio di un posto al Grande Fratello. L’indagine, coordinata dall’aggiunto Maurizio Arcuri e affidata al pubblico ministero Alessandro Lia, punta a verificare l’ipotesi di reati sessuali legati alle fasi di selezione del reality.

La denuncia: avances e ingressi "fantasma" a Cinecittà

I fatti denunciati da Coppola risalirebbero all'aprile 2025. Secondo l'esposto, l'uomo sarebbe stato convocato da Signorini negli uffici di Cinecittà. Coppola sostiene di essere stato introdotto negli studi senza alcuna registrazione dei documenti e di aver subito, nel camerino del conduttore, avances esplicite, tentativi di bacio e contatti nelle parti intime, il tutto accompagnato dalla promessa di un futuro ingresso nella Casa.

Questi dettagli erano già emersi lo scorso 2 marzo durante una puntata di Falsissimo, il format d'inchiesta di Fabrizio Corona. In quell'occasione, Coppola aveva mostrato video girati clandestinamente nei corridoi di Cinecittà e nell'acquario del set, provando la sua presenza negli studi. Corona aveva inquadrato la vicenda come un presunto abuso di autorità, citando messaggi in cui il conduttore avrebbe invitato il giovane a "farsi fottere dall'istinto".

Il secondo fronte giudiziario: da Milano a Roma

L'indagine romana non è l'unica a gravare sulla posizione del giornalista. Un primo fronte era già stato aperto dalla Procura di Milano in seguito alla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del GF, che lo scorso 24 dicembre aveva chiesto ai magistrati di procedere per violenza sessuale ed estorsione. Entrambi i denuncianti, come riportato dal quotidiano, sono assistiti dal penalista Maurizio Miculan. Il quadro che sta emergendo, e che gli inquirenti sono chiamati a verificare, ipotizza un presunto sistema di favori sessuali in cambio di visibilità televisiva. Signorini, che ha sempre respinto ogni accusa definendo la vicenda una "campagna calunniosa e diffamatoria", ha sospeso i suoi impegni con Mediaset dalla fine dello scorso anno. L'azienda di Cologno Monzese, pur prendendo atto della scelta, ha richiamato al rigoroso rispetto del codice etico, in attesa che la magistratura faccia chiarezza su accuse che restano, al momento, tutte da verificare.