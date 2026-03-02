Falsissimo, Corona anticipa a Fanpage.it: “Signorini ha portato Vito Coppola nel camerino. Ha lasciato Chi non per caso”

Fabrizio Corona ha anticipato in esclusiva a Fanpage.it i temi della nuova puntata di Falsissimo, il suo format d’inchiesta sul canale YouTube, in uscita dalle 21. La testimonianza di un ragazzo, avvicinato da Signorini, fa tremare di nuovo il mondo Mediaset: “Endemol deve fermare la prossima edizione. La Lucarelli dovrebbe ritirarsi se avesse un’etica”.

Fabrizio Corona ha anticipato in esclusiva a Fanpage.it i temi della nuova puntata di Falsissimo, il suo format d'inchiesta sul canale YouTube, in uscita dalle 21. Al centro c'è ovviamente Alfonso Signorini, il Grande Fratello e un ragazzo di nome Vito Coppola. "Ho intenzione di convocare una conferenza stampa per mercoledì, giovedì al massimo", spiega Corona a Fanpage.it, calmo nelle parole, ma determinato come sempre.

Secondo la ricostruzione di Fabrizio Corona, Vito Coppola sarebbe entrato in contatto diretto con Alfonso Signorini, venendo recuperato dal suo autista personale e condotto all'interno degli studi di Cinecittà senza alcuna autorizzazione ufficiale. Nel teaser già circolante si vedono riprese amatoriali realizzate dallo stesso Coppola: gli studi, il retro del set del Grande Fratello, il cosiddetto "acquario", gli specchi che riflettono lo studio. "Immagini girate dall'interno, da qualcuno che non avrebbe dovuto trovarsi lì", ci spiega Corona.

"Signorini mi ha portato un'altra volta nel camerino"

Nel teaser, Coppola racconta in prima persona: "Signorini mi ha portato un'altra volta nel camerino." Lì, stando alla sua versione, si sarebbero ritrovati a cenare. E al tavolo, a un certo punto, come spiega Corona, sarebbero arrivati anche alcuni autori del programma. Nella puntata completa, Corona annuncia che andrà in onda anche un audio in cui Signorini chiama Coppola prima di una diretta per scusarsi di essere stato "troppo" — senza ulteriori dettagli, ma il contesto suggerisce un tentativo di gestire la situazione in privato.

"Endemol deve fermare il Grande Fratello. Sono 15 anni che si commettono reati"

Corona non si limita alla ricostruzione dei fatti. La sua lettura è netta: "In un paese normale il Grande Fratello non dovrebbe andare in onda. Endemol, in quanto responsabile, deve prendersi il tempo di verificare tutto. Andrebbero messi sotto sequestro. Sono quindici anni che si commettono reati".

Poi arriva la minaccia concreta, rivolta esplicitamente a chi potrebbe decidere di bloccare il video: "Se mi buttate giù il contenuto e il 19 mi danno ragione in udienza, vi chiedo 5 milioni di euro di danni". Il riferimento è alla causa con Signorini.

La tesi di Corona: Signorini ha lasciato Chi per colpa di Falsissimo

Il punto politicamente più rilevante dell'anticipazione riguarda la notizia di giornata: l'annuncio di Signorini che ha lasciato la direzione del settimanale Chi. Per Corona non si tratta di una coincidenza. "Non è un caso", ha detto. La sua posizione è che le dimissioni siano direttamente collegate ai temi che usciranno nella puntata finale di Falsissimo — un modo per gestire il danno d'immagine prima che i contenuti diventino pubblici. "Dal momento in cui tu utilizzi una posizione di potere da direttore del giornale, puoi configurare reato".

Su Selvaggia Lucarelli: "Se avesse un'etica si ritirerebbe dal Grande Fratello"

A margine, Corona ha riservato parole durissime per Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle e prossima opinionista del GfVip: "Se avesse un'etica dovrebbe ritirarsi immediatamente dal Grande Fratello", ha detto, contestandole di aver accettato di far parte dell'ecosistema che ha sempre attaccato. La puntata di Falsissimo è attesa per le 21 sul canale YouTube di Corona.