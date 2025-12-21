Caso Signorini, la Procura sequestra il materiale di Corona: il conduttore l’ha denunciato per revenge porn

La Procura ha disposto il sequestro del materiale girato da Fabrizio Corona, in attesa della messa online della seconda puntata di Falsissimo dedicata al caso legato ad Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip lo ha denunciato per l’ipotesi di revenge porn, come appreso da Fanpage.it dall’avvocato Ivano Chiesa.

Fabrizio Corona ha annunciato via Instagram di stare nuovamente girando la seconda puntata di Falsissimo legata al caso che ha investito Alfonso Signorini dopo aver subito il sequestro del materiale che sarebbe dovuto andare in onda lunedì sera con la pubblicazione del nuovo episodio del format YouTube dell’ex re dei paparazzi.

Fanpage.it ha contattato l’avvocato Ivano Chiesa, legale di Corona, per chiedere quali fossero i motivi addotti dalla Procura per procedere al sequestro del materiale in questione e, in particolare, quale fosse l’ipotesi di reato formulata.

Per l’avvocato di Corona, il materiale sequestrato “conterrebbe reati gravissimi”

“L’ipotesi che fanno è il revenge porn, quindi hanno sequestrato il materiale che secondo loro era pertinente al reato”, ha spiegato Ivano Chiesa, avvocato di Corona, a Fanpage.it:

Ci sono andati alle 7 del mattino, come sempre quando c’è di mezzo Fabrizio e si scatena la terza guerra mondiale. Mi auguro la stessa solerzia e la stessa tempestività quando avranno analizzato il materiale. Secondo me non si tratta di revenge porn. Dov’è il reato di revenge porn quando comunico al popolo che potrebbe esserci qualcosa di gravemente illecito nel comportamento di un personaggio pubblico? Capisco che il personaggio pubblico abbia presentato una denuncia e che la Procura della Repubblica adotti i suoi provvedimenti. Adesso hanno preso il materiale e, come ho detto prima, mi aspetto la stessa solerzia e la stessa tempestività da parte della Procura quando lo avranno analizzato, soprattutto in relazione ai reati gravissimi che contiene. Sul fatto che si tratti di revenge porn, discuteremo.

Che cosa conterrebbe l’intervista di Antonio Medugno sul rapporto con Alfonso Signorini

Tra i contenuti finiti sotto sequestro ci sarebbe anche materiale che Corona non ha ancora pubblicato, come l’intervista ad Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che – come anticipato in un post pubblicato da Falsissimo nei giorni scorsi – accuserebbe Signorini di “molestie, abusi e violenza sessuale”.

“Fabrizio ha imparato perfettamente che cosa può fare e che cosa non può fare”, ha aggiunto l’avvocato di Corona, “Se ci sono contenuti ritenuti illeciti dal PM, non li pubblicherà. Ma un’intervista è un’intervista. C’è qualcuno che può impedire a qualcun altro di pubblicare un’intervista? Tra l’altro, l’intervista contiene dichiarazioni di grande interesse”.