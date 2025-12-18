Caso Signorini, cosa sta succedendo: le accuse di Corona, i presunti messaggi e le reazioni dei vip

Nell’ultimo episodio di Falsissimo, Corona accusa Signorini, sostenendo che in passato aspiranti concorrenti del Grande Fratello avrebbero dovuto cedere a alle sue richieste sessuali o avances per ottenere un posto in tv. La versione del “caso zero” Antonio Medugno, le testimonianze di Alessandro Piscopo e Davide Donadei e la reazione del conduttore.

Nell’ultimo episodio di Falsissimo intitolato "Il prezzo del successo", Fabrizio Corona lancia un’accusa molto pesante nei confronti di Alfonso Signorini, sostenendo che, in passato, aspiranti concorrenti del Grande Fratello avrebbero dovuto cedere a richieste sessuali o avances del conduttore per ottenere un posto in televisione. L'ex re dei paparazzi lo fa attraverso la testimonianza di Antonio Medugno, ex concorrente del reality. A completare il quadro ci sono anche le dichiarazioni a Fanpage.it di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, e dell’ex manager di entrambi, Alessandro Piscopo. Dal canto suo, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio in un’intervista, annunciando che intende agire per vie legali per tutelare la propria immagine.

L’accusa di Fabrizio Corona e i presunti messaggi di Medugno

Secondo la versione raccontata nel video, alcuni aspiranti concorrenti, tra cui il modello e creator Antonio Medugno, avrebbero potuto trovarsi in situazioni di presunti scambi di messaggi o videochiamate con il conduttore, considerate da Corona come possibili “prezzi” da pagare per ottenere visibilità in televisione. Corona ha anche mostrato frammenti di conversazioni attribuite al periodo precedente l’ingresso di Medugno nel reality, sostenendo che rappresentassero un esempio del presunto sistema.

Le reazioni dopo la prima puntata di Falsissimo

La pubblicazione della puntata di Falsissimo ha scatenato un vero e proprio polverone sui social e tra i vip, con commenti che hanno subito diviso il mondo dello spettacolo. Tra le reazioni più chiacchierate ci sono quelle di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, che sui loro profili social si sono espressi in modo molto netto sulle accuse sollevate da Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini. Stefano Bettarini ha pubblicato una story criptica con un riferimento al “karma”, suggerendo che certe situazioni prima o poi tornino indietro, mentre Daniele Dal Moro ha evocato un “vaso di Pandora” pieno di retroscena mai chiariti, alimentando la discussione tra i fan. Valentina Vignali, ex sportiva e opinionista, ha attaccato duramente, parlando di “idoli che si sgretolano come carta pesta” e definendo la vicenda inquietante. Anche Salvo Veneziano ha commentato in modo diretto, esprimendo soddisfazione per la risonanza del caso.

La testimonianza di Alessandro Piscono e di Davide Donadei

Nel mare di affermazioni emerse dall’ultimo episodio di Falsissimo, a far discutere sono anche i contributi raccolti da Alessandro Piscopo e Davide Donadei, entrambi intervistati da Fanpage.it. Secondo quanto riferito, Piscopo – che all’epoca era manager di Antonio Medugno – ha raccontato che durante il provino per il Grande Fratello Vip Signorini avrebbe fatto finta di non conoscere Medugno, un dettaglio che il manager ha definito sospetto nel contesto delle dinamiche legate alla selezione dei concorrenti. Donadei, dal canto suo, ha raccontato di avances ricevute dal conduttore, che si sarebbero interrotte solo dopo aver scoperto della sua conoscenza con Maria De Filippi.

Cosa ha risposto Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, contattato dal Corriere della Sera, ha dichiarato di non voler entrare nel merito della questione e di aver affidato il caso ai propri legali e di valutare eventuali azioni per tutelare la propria immagine. La vicenda, ad ogni modo, sembra destinata a proseguire ancora a lungo, tra polemiche mediatiche e possibili sviluppi legali.