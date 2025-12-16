spettacolo
video suggerito
video suggerito

Chi è Antonio Medugno, l’ex concorrente del GF Vip coinvolto da Corona nel caso Signorini

Antonio Medugno è il modello finito al centro dello scandalo Signorini lanciato da Fabrizio Corona. 27 anni, di Napoli, partecipò al Grande Fratello Vip nell’edizione 2021/2022.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Gaia Martino
26 CONDIVISIONI
Immagine

Antonio Medugno è il nome dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip apparso nel nuovo episodio di Falsissimo di Fabrizio Corona. Al centro del racconto dell'ex re dei paparazzi, il suo rapporto con Alfonso Signorini e i messaggi spinti che i conduttore gli avrebbe inviato. 27 anni, originario di Napoli, ha partecipato al reality più famoso d'Italia nell'edizione 2021/2022, presentandosi come modello e tik toker. 

Chi è Antonio Medugno, la carriera del tiktoker

Classe 1998, Antonio Medugno è originario di Napoli. È entrato nella casa del Grande Fratello Vip nel gennaio 2022, in qualità di tik toker e modello. Partecipò a Uomini e Donne nel 2019 come corteggiatore e dopo aver sfilato per importanti aziende di moda, riuscì a conquistare una grossa fetta di pubblico sui social. Fu eliminato dal GF Vip nella puntata del 3 marzo, dopo un mese e mezzo dal suo ingresso. Oggi conta oltre 3.2 milioni di follower su TikTok, e 500mila su Instagram: condivide scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni, tra viaggi e lavoro.

La vita privata di Antonio Medugno

Antonio Medugno ha avuto diverse storie d'amore e negli anni è stato accostato a diverse ragazze, tra cui l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D'Urso e l'ex di Amici Rosa Di Grazia. In un'intervista per CasaChi rilasciata prima di entrare nella casa di Cinecittà, raccontò di aver avuto un flirt con Clarissa Selassiè, allora concorrente del reality. Attualmente è fidanzato con una modella milanese di nome Federica Balzano.

Leggi anche
"Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione": l’accusa di Fabrizio Corona
Antonio Medugno e Federica Balzano
Antonio Medugno e Federica Balzano

Le presunte chat tra Antonio Medugno e Alfonso Signorini

Il modello è finito al centro dello scandalo Signorini lanciato da Fabrizio Corona nel nuovo episodio di Falsissimo. Contattato dall'ex re dei paparazzi, racconta in una telefonata di aver ricevuto "messaggi affettuosi" dal conduttore ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. "Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui", le parole. Corona sostiene che tra i due ci siano stati incontri e nel video disponibile per la visione su Youtube, mostra i messaggi che il conduttore avrebbe inviato al modello nei quali lo lusinga con frasi spinte.

Personaggi
26 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Michele Maddaloni: “Dopo Amici guadagnavo 2500 euro a serata. Oggi lavoro in una concessionaria, non ballo più”
"Ad Amici mi massacravano, dicevano che fossi raccomandato da Maria De Filippi"
Sulla relazione con Maria Zaffino: "Decidemmo di prendere strade diverse, non ci siamo più sentiti"
La vita dopo il talent: "Lavoravo in un autonoleggio, ma mi hanno licenziato mentre aspettavo mio figlio"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views