Chi è Antonio Medugno, l’ex concorrente del GF Vip coinvolto da Corona nel caso Signorini

Antonio Medugno è il nome dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip apparso nel nuovo episodio di Falsissimo di Fabrizio Corona. Al centro del racconto dell'ex re dei paparazzi, il suo rapporto con Alfonso Signorini e i messaggi spinti che i conduttore gli avrebbe inviato. 27 anni, originario di Napoli, ha partecipato al reality più famoso d'Italia nell'edizione 2021/2022, presentandosi come modello e tik toker.

Chi è Antonio Medugno, la carriera del tiktoker

Classe 1998, Antonio Medugno è originario di Napoli. È entrato nella casa del Grande Fratello Vip nel gennaio 2022, in qualità di tik toker e modello. Partecipò a Uomini e Donne nel 2019 come corteggiatore e dopo aver sfilato per importanti aziende di moda, riuscì a conquistare una grossa fetta di pubblico sui social. Fu eliminato dal GF Vip nella puntata del 3 marzo, dopo un mese e mezzo dal suo ingresso. Oggi conta oltre 3.2 milioni di follower su TikTok, e 500mila su Instagram: condivide scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni, tra viaggi e lavoro.

La vita privata di Antonio Medugno

Antonio Medugno ha avuto diverse storie d'amore e negli anni è stato accostato a diverse ragazze, tra cui l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D'Urso e l'ex di Amici Rosa Di Grazia. In un'intervista per CasaChi rilasciata prima di entrare nella casa di Cinecittà, raccontò di aver avuto un flirt con Clarissa Selassiè, allora concorrente del reality. Attualmente è fidanzato con una modella milanese di nome Federica Balzano.

Antonio Medugno e Federica Balzano

Le presunte chat tra Antonio Medugno e Alfonso Signorini

Il modello è finito al centro dello scandalo Signorini lanciato da Fabrizio Corona nel nuovo episodio di Falsissimo. Contattato dall'ex re dei paparazzi, racconta in una telefonata di aver ricevuto "messaggi affettuosi" dal conduttore ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. "Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui", le parole. Corona sostiene che tra i due ci siano stati incontri e nel video disponibile per la visione su Youtube, mostra i messaggi che il conduttore avrebbe inviato al modello nei quali lo lusinga con frasi spinte.